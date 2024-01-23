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Published Сегодня, 10:47

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В Кургане две многоэтажки эвакуировали из-за подземных толчков

23 января 2024, 10:47
В Кургане ночью произошло необычное явление, из-за которого пришлось эвакуировать два 17-этажных жилых дома.

Жители почувствовали подземные толчки прямо в своих квартирах. После получения сообщения от граждан об этом инциденте, администрация города приняла меры для обеспечения безопасности жителей. Сотрудники МЧС и полиции начали эвакуацию всех жильцов, а также организовали временное размещение для тех, кому не было где остановиться. Возвращение домой будет разрешено только после проверки зданий экспертами и уверенности в их безопасности, пишет ФедералПресс.

Для дополнительной защиты и охраны многоэтажных домов полиция выставила патрули. Профессионалы уже работают над выяснением причин этого странного явления.

А в это время в Норильске продолжается работа над экологическими программами, включая особое внимание на проблему выбросов серы.

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