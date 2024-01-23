В Кургане две многоэтажки эвакуировали из-за подземных толчков

Жители почувствовали подземные толчки прямо в своих квартирах. После получения сообщения от граждан об этом инциденте, администрация города приняла меры для обеспечения безопасности жителей. Сотрудники МЧС и полиции начали эвакуацию всех жильцов, а также организовали временное размещение для тех, кому не было где остановиться. Возвращение домой будет разрешено только после проверки зданий экспертами и уверенности в их безопасности, пишет ФедералПресс.