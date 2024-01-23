По 100 рублей за кг. Омский приют для животных закупит корм для собак на 600 тысяч

Согласно документам на сайте государственных закупок, товар необходимо будет доставить в приют до 28 марта по адресу улица 2-я Учхозная, 2а. Полнорационный корм должен подходить для собак всех пород, иметь энергетическую ценность не менее 350 ккал/100 г. Начальная цена — 103 рубля 69 копеек за килограмм. Таким образом, планируется приобрести не менее 5 тонн корма.