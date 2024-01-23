По 100 рублей за кг. Омский приют для животных закупит корм для собак на 600 тысяч

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В Омске муниципальный приют для животных планирует закупить сухой корм для собак. На эти цели готовы выделить до 600 тысяч рублей. Заявки от поставщиков принимают до 29 января.
Согласно документам на сайте государственных закупок, товар необходимо будет доставить в приют до 28 марта по адресу улица 2-я Учхозная, 2а. Полнорационный корм должен подходить для собак всех пород, иметь энергетическую ценность не менее 350 ккал/100 г. Начальная цена — 103 рубля 69 копеек за килограмм. Таким образом, планируется приобрести не менее 5 тонн корма.
Напомним, в декабре омский хоккейный клуб «Авангард» передал 500 килограммов корма для животных в муниципальный приют. Корм помогли собрать болельщики во время «хвостатого матча», который прошел 5 декабря между «Авангардом» и «Барысом».