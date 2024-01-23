Эксперты назвали самые популярные в России модели китайских автомобилей

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По данным аналитического центра компании Газпромбанк Автолизинг, в топ-10 самых продаваемых в 2023 году легковых автомобилей китайского производства вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Haval Jolion, EXEED VX, Geely Coolray, Geely Tugella, EXEED LX, OMODA C5, Chery Tiggo 4 Pro и EXEED TXL. Российские предприниматели приобретали в лизинг эти модели в течение прошлого года чаще других.
Эксперты отметили, что первые строчки рейтинга заняли две премьеры 2023 года — Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro. Новинки появились на российском рынке в 1 квартале и быстро завоевали признание благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Кроме того, на пике популярности в течение всего года были три представителя премиального бренда EXEED (LX, TXL и VX), а также кроссовер OMODA C5. В то же время в 2023-м сохранялся стабильно высокий спрос на бестселлеры марок Geely (Coolray, Tugella, Atlas Pro) и Haval (Jolion, Dargo, F7).
Аналитики прогнозируют, что объемы продаж продукции КНР в 2024 году продолжат расти. Перераспределение позиций в рейтинге самых популярных автомобилей из Китая будет происходит в пользу более новых моделей.