Эксперты назвали самые популярные в России модели китайских автомобилей

Эксперты отметили, что первые строчки рейтинга заняли две премьеры 2023 года — Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro. Новинки появились на российском рынке в 1 квартале и быстро завоевали признание благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Кроме того, на пике популярности в течение всего года были три представителя премиального бренда EXEED (LX, TXL и VX), а также кроссовер OMODA C5. В то же время в 2023-м сохранялся стабильно высокий спрос на бестселлеры марок Geely (Coolray, Tugella, Atlas Pro) и Haval (Jolion, Dargo, F7).