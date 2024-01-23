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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

Эксперты назвали самые популярные в России модели китайских автомобилей

Эксперты назвали самые популярные в России модели китайских автомобилей

23 января 2024, 13:33
Фото: Газпромбанк Автолизинг
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У юридических лиц и ИП самыми востребованными в 2023 году оказались новинки Chery и Geely. Высоким спросом также пользовались автомобили брендов OMODA, EXEED и Haval.

По данным аналитического центра компании Газпромбанк Автолизинг, в топ-10 самых продаваемых в 2023 году легковых автомобилей китайского производства вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Haval Jolion, EXEED VX, Geely Coolray, Geely Tugella, EXEED LX, OMODA C5, Chery Tiggo 4 Pro и EXEED TXL. Российские предприниматели приобретали в лизинг эти модели в течение прошлого года чаще других.

Эксперты отметили, что первые строчки рейтинга заняли две премьеры 2023 года — Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro. Новинки появились на российском рынке в 1 квартале и быстро завоевали признание благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Кроме того, на пике популярности в течение всего года были три представителя премиального бренда EXEED (LX, TXL и VX), а также кроссовер OMODA C5. В то же время в 2023-м сохранялся стабильно высокий спрос на бестселлеры марок Geely (Coolray, Tugella, Atlas Pro) и Haval (Jolion, Dargo, F7).

Аналитики прогнозируют, что объемы продаж продукции КНР в 2024 году продолжат расти. Перераспределение позиций в рейтинге самых популярных автомобилей из Китая будет происходит в пользу более новых моделей.

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