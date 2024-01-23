69-летняя женщина погибла из-за загоревшегося электрического одеяла

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
По информации от телеграм-канала «112», произошло короткое замыкание к утру. Хотя очаг возгорания был небольшим — всего около 1 квадратного метра, пожилую женщину не удалось спасти из-за угарного газа, который она вдыхала, пишет ФедералПресс.
Нужно отметить, что это не первый случай, когда электрические одеяла стали причиной пожара. В январе в Серпухове полностью сгорел частный дом. Одна из пожилых жительниц смогла спастись от огня, а вторая, возвращаясь за своей одеждой, была сожжена заживо.