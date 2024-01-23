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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

69-летняя женщина погибла из-за загоревшегося электрического одеяла

23 января 2024, 10:57
Москвичка, которой было 69 лет, погибла из-за возгорания электрического одеяла. Женщина решила использовать его для согрева, но инновационное устройство внезапно загорелось, что привело к тому, что она отравилась угарным газом.

По информации от телеграм-канала «112», произошло короткое замыкание к утру. Хотя очаг возгорания был небольшим — всего около 1 квадратного метра, пожилую женщину не удалось спасти из-за угарного газа, который она вдыхала, пишет ФедералПресс.

Нужно отметить, что это не первый случай, когда электрические одеяла стали причиной пожара. В январе в Серпухове полностью сгорел частный дом. Одна из пожилых жительниц смогла спастись от огня, а вторая, возвращаясь за своей одеждой, была сожжена заживо.

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