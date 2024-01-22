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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

иллюстрация

Выкопал и ушел. Омичка на велосипеде упала в неогороженную яму и разбила лицо

22 января 2024, 06:55
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка на велосипеде упала в неогороженную яму и разбила лицо

Девушка потребовала выплату ей материального ущерба и компенсации морального вреда.

В региональной прокуратуре рассказали о девушке, которая обратилась в суд после получения травмы. Инцидент произошел в июле 2023 года в селе Куликово (Калачинский район).

24-летняя истица гостила у родителей, а вечером отправилась кататься на велосипеде. Как оказалось, возле их многоэтажки кто-то выкопал яму и не огородил ее. Девушка упала туда и получила рваные раны и ушибы лица.

Суд установил, что яму вырыл с помощью трактора местный житель. Он хотел установить канализационные кольца. Девушка потребовала взыскать с него материальный ущерб за утраченный заработок и расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда. Шрамы на лице не убрать, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По итогу было решено взыскать с мужчины 106 тыс рублей. Пока что решение суда не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.

Ранее Город55 освещал судебное дело по поводу травмирования мужчины на работе. Электрик получил тяжкий вред здоровью, когда подключал бытовые объекты одного из предприятий к сети. В отношении двух его коллег возбудили уголовное дело.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Материальный ущерб#Компенсация морального вреда#Новости#Алина Ясинская#Травмирование
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