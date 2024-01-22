Выкопал и ушел. Омичка на велосипеде упала в неогороженную яму и разбила лицо

Суд установил, что яму вырыл с помощью трактора местный житель. Он хотел установить канализационные кольца. Девушка потребовала взыскать с него материальный ущерб за утраченный заработок и расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда. Шрамы на лице не убрать, уточнили в пресс-службе прокуратуры.