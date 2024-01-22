Выкопал и ушел. Омичка на велосипеде упала в неогороженную яму и разбила лицо

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В региональной прокуратуре рассказали о девушке, которая обратилась в суд после получения травмы. Инцидент произошел в июле 2023 года в селе Куликово (Калачинский район).
24-летняя истица гостила у родителей, а вечером отправилась кататься на велосипеде. Как оказалось, возле их многоэтажки кто-то выкопал яму и не огородил ее. Девушка упала туда и получила рваные раны и ушибы лица.
Суд установил, что яму вырыл с помощью трактора местный житель. Он хотел установить канализационные кольца. Девушка потребовала взыскать с него материальный ущерб за утраченный заработок и расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда. Шрамы на лице не убрать, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
По итогу было решено взыскать с мужчины 106 тыс рублей. Пока что решение суда не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.
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