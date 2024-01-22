В поддержку Владимира Путина было собрано рекордное количество подписей

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Отметим, для регистрации на выборах необходимо собрать и предоставить в Центральную избирательную комиссию не менее 300 тысяч подписей избирателей.
Как передает tass.ru, сбор подписей стартовал 23 декабря 2023 года и завершился 22 января 2024 года. Подписи избирателей собирались по всей России.
В соответствии с законом, при самовыдвижении на выборы кандидат должен предоставить в ЦИК для регистрации от 300 000 до 315 000 подписей избирателей. Владимир Путин стал первым, кто сдал подписные листы в комиссию. Пятнадцать волонтеров штаба принесли в ЦИК девяносто пять коробок с подписными листами. Напомним, в президентских выборах — 2024 участвует 8 кандидатов. Остальные семь еще не завершили сбор подписей в свою поддержку.
При подаче подписей и документов в ЦИК для регистрации Владимира Путина на выборах присутствовали волонтер штаба Захар Перцев, доверенное лицо Виктор Блажеев, а также сопредседатели избирательного штаба кандидата Владимир Машков и Марьяна Лысенко.