В поддержку Владимира Путина было собрано рекордное количество подписей

В соответствии с законом, при самовыдвижении на выборы кандидат должен предоставить в ЦИК для регистрации от 300 000 до 315 000 подписей избирателей. Владимир Путин стал первым, кто сдал подписные листы в комиссию. Пятнадцать волонтеров штаба принесли в ЦИК девяносто пять коробок с подписными листами. Напомним, в президентских выборах — 2024 участвует 8 кандидатов. Остальные семь еще не завершили сбор подписей в свою поддержку.