Региональный Россельхознадзор обязал убрать свалки на землях для сельского хозяйства

Специалисты рассказали, что раньше на этих метах находились незаконные свалки. Они не убирались даже после многократных предупреждений Россельхознадзора. Сейчас же представители ведомства решили объявить предостережение главе поселения, на землях которого были расположены горы отходов, и это принесло свои плоды.