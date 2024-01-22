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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

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Региональный Россельхознадзор обязал убрать свалки на землях для сельского хозяйства

22 января 2024, 13:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский Россельхознадзор обязал убрать свалки на землях для сельского хозяйства

Теперь горы твердых отходов нет в Москаленском районе, земли снова готовы для посевов и использования по назначению.

Работы были проведены в декабре прошлого года, обязал их выполнить региональный Россельхознадзор. После очистки территории, которую раньше занимали груды мусора, земли в Москаленском районе вновь готовы для сельскохозяйственного использования.

Специалисты рассказали, что раньше на этих метах находились незаконные свалки. Они не убирались даже после многократных предупреждений Россельхознадзора. Сейчас же представители ведомства решили объявить предостережение главе поселения, на землях которого были расположены горы отходов, и это принесло свои плоды.

Напомним, что ранее Город55 писал о подобных нарушениях и в другом районе области, однако там дело дошло до суда. Меры по ликвидации отходов с территории лесничеств начали приниматься только после иска прокуратуры.

Дошло до суда. Свалку посреди омского леса уберут только после иска прокуратуры
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#Омск#Омская область#Свалка отходов#Свалка#Несанкционированная свалка#Новости#Свалки#Ликвидация свалок#Незаконная свалка#Анастасия Баянова
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