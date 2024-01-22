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Автолюбители в Тюменской области провели пять часов в снежном плену

22 января 2024, 07:10
Вернуться в город после вечерней поездки стало настоящим приключением для тех, кого неожиданный снегопад застиг на трассе «Лайтамак — Тобольск» в Тюменской области. Более десятка автомобилей оказались застрявшими в густом слое снега.

В связи с проблемами со связью, спасатели не смогли быть вызваны немедленно и местные жители решили самостоятельно приступить к расчистке трассы от снега, чтобы помочь затрудненным водителям, пишет ФедералПресс.

Однако снегоуборочной техники не было на месте в ожидаемый срок. Людям пришлось замерзать на дороге около пяти часов, а некоторые автомобили перевозили детей. Спасательные работы были организованы только после полуночи, когда удалось выбраться из снежной ловушки.

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