Автолюбители в Тюменской области провели пять часов в снежном плену

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В связи с проблемами со связью, спасатели не смогли быть вызваны немедленно и местные жители решили самостоятельно приступить к расчистке трассы от снега, чтобы помочь затрудненным водителям, пишет ФедералПресс.
Однако снегоуборочной техники не было на месте в ожидаемый срок. Людям пришлось замерзать на дороге около пяти часов, а некоторые автомобили перевозили детей. Спасательные работы были организованы только после полуночи, когда удалось выбраться из снежной ловушки.