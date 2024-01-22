Автолюбители в Тюменской области провели пять часов в снежном плену

Однако снегоуборочной техники не было на месте в ожидаемый срок. Людям пришлось замерзать на дороге около пяти часов, а некоторые автомобили перевозили детей. Спасательные работы были организованы только после полуночи, когда удалось выбраться из снежной ловушки.