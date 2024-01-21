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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 04:36

Омичам прогнозируют повышение температуры и снегопад

Снегопад и внезапное потепление. Стало известно, какая погода ждет омичей на неделе

21 января 2024, 04:34
Фото: 1MI

Омичам прогнозируют повышение температуры и снегопад

Крещенские морозы понемногу спадают — следующая неделя будет куда мягче: омичей ожидает повышение температуры до -4 градусов.

По информации сервиса Ventusky, омичей ждет достаточно комфортная неделя: температуры начнут повышаться уже в понедельник (с -17 до -12 градусов). Во вторник прохлада ненадолго вернет свои позиции — ожидается кратковременное понижение температуры на рассвете (до -17 градусов). Кроме того, прогнозируется и ночной снегопад.

В среду температура будет стабильна — в районе 13-15 градусов ниже нуля. На ночь прогнозируется небольшое понижение до -17 градусов. А вот пятница будет отличаться от всей недели радикально: ночное похолодание продержится совсем недолго — уже к утру столбик термометра установится в районе -7 градусов (а днем станет еще теплее), ну, а вместе с повышением температуры придет и продолжительный снегопад.

А вот суббота станет последним теплым днем — уже в воскресенье омичей ожидает резкое понижение температуры в первой половине дня: по данным синоптиков температура опустится до -28 градусов, а след за ней в город придет и ветер с порывами 11 м/с.

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Фото: Ventusky
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#Погода#Снегопад#Омск#Зима#Новости#Температура#Прогноз#Илья Скобин
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