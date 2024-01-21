Снегопад и внезапное потепление. Стало известно, какая погода ждет омичей на неделе

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
По информации сервиса Ventusky, омичей ждет достаточно комфортная неделя: температуры начнут повышаться уже в понедельник (с -17 до -12 градусов). Во вторник прохлада ненадолго вернет свои позиции — ожидается кратковременное понижение температуры на рассвете (до -17 градусов). Кроме того, прогнозируется и ночной снегопад.
В среду температура будет стабильна — в районе 13-15 градусов ниже нуля. На ночь прогнозируется небольшое понижение до -17 градусов. А вот пятница будет отличаться от всей недели радикально: ночное похолодание продержится совсем недолго — уже к утру столбик термометра установится в районе -7 градусов (а днем станет еще теплее), ну, а вместе с повышением температуры придет и продолжительный снегопад.
А вот суббота станет последним теплым днем — уже в воскресенье омичей ожидает резкое понижение температуры в первой половине дня: по данным синоптиков температура опустится до -28 градусов, а след за ней в город придет и ветер с порывами 11 м/с.