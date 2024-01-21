Снегопад и внезапное потепление. Стало известно, какая погода ждет омичей на неделе

В среду температура будет стабильна — в районе 13-15 градусов ниже нуля. На ночь прогнозируется небольшое понижение до -17 градусов. А вот пятница будет отличаться от всей недели радикально: ночное похолодание продержится совсем недолго — уже к утру столбик термометра установится в районе -7 градусов (а днем станет еще теплее), ну, а вместе с повышением температуры придет и продолжительный снегопад.