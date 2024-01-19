«Работай в Удмуртии» — проект должен привлечь в регион 7000 новых работников

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев заявил, что специалисты из других регионов могут рассчитывать на серьезные бонусы. Это льготная ставка по ипотеке — до 5%, возможность получить участок земли площадью 6 соток, оплата аренды жилья на год и не только.