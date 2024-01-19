«Работай в Удмуртии» — проект должен привлечь в регион 7000 новых работников

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Запуск проекта состоялся 5 декабря на выставке-форуме «Россия». Ключевые предприятия региона участвуют в проекте и вместе с правительством Удмуртии разрабатывают преференции, которые должны привлечь новых сотрудников, пишет udm-info.ru.
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев заявил, что специалисты из других регионов могут рассчитывать на серьезные бонусы. Это льготная ставка по ипотеке — до 5%, возможность получить участок земли площадью 6 соток, оплата аренды жилья на год и не только.
В свою очередь, глава региона Александр Бречалов отметил, что ведущие предприятия предлагают действительно интересные преимущества в рамках проекта. Например, ЧМЗ выплачивает подъемные в размере 50 000 рублей, Сарапульский электрогенераторный завод и «Аксион» компенсируют аренду жилья.
Примечательно, что меры поддержки также распространяются на тех, кто переезжает из других регионов для открытия собственного бизнеса. Предприниматели могут рассчитывать на снижение ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% годовых.
Как сообщает сайт проекта, программа распространяется на потенциальных сотрудников промышленных предприятий, ИТ-компаний, а также на представителей бюджетной сферы.