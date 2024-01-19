На 76 году жизни в Омске скончался бывший главврач МСЧ № 9

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Алексей Кондратьев был организатором здравоохранения, хирургом — урологом. Он родился в Казахстане, а медицинский институт окончил в Омске, где и прошла вся его трудовая деятельность. Начинал он врачом-ординатором хирургического отделения областной больницы, затем, там же был заведующим урологическим отделением и заместителем главврача.
С 1997 года работал главным врачом МСЧ № 9, на этой должности Кондратьев трудился 13 лет. Пациенты и коллеги запомнили его, как опытного организатора здравоохранения, прошедшего трудовой путь от практического врача до руководителя.
«Его плодотворный труд отмечен рядом наград, среди которых благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации и памятная медаль „Сергея Иосифовича Манякина“. Светлая память об Алексее Васильевиче навсегда останется в сердцах коллег и друзей», — написали в группе больницы №9.
Прощание состоится 21 января с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 208В. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Алексея Кондратьева.