На 76 году жизни в Омске скончался бывший главврач МСЧ № 9

Алексей Кондратьев был организатором здравоохранения, хирургом — урологом. Он родился в Казахстане, а медицинский институт окончил в Омске, где и прошла вся его трудовая деятельность. Начинал он врачом-ординатором хирургического отделения областной больницы, затем, там же был заведующим урологическим отделением и заместителем главврача.