Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

На 76 году из жизни ушел бывший главврач омской МСЧ № 9

На 76 году жизни в Омске скончался бывший главврач МСЧ № 9

19 января 2024, 09:14
Фото: Городская больница №9

На 76 году из жизни ушел бывший главврач омской МСЧ № 9

О скоропостижной смерти Алексея Кондратьева сообщили в группе городской больницы №9.

Алексей Кондратьев был организатором здравоохранения, хирургом — урологом. Он родился в Казахстане, а медицинский институт окончил в Омске, где и прошла вся его трудовая деятельность. Начинал он врачом-ординатором хирургического отделения областной больницы, затем, там же был заведующим урологическим отделением и заместителем главврача.

С 1997 года работал главным врачом МСЧ № 9, на этой должности Кондратьев трудился 13 лет. Пациенты и коллеги запомнили его, как опытного организатора здравоохранения, прошедшего трудовой путь от практического врача до руководителя.

«Его плодотворный труд отмечен рядом наград, среди которых благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации и памятная медаль „Сергея Иосифовича Манякина“. Светлая память об Алексее Васильевиче навсегда останется в сердцах коллег и друзей», — написали в группе больницы №9.

Прощание состоится 21 января с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 208В. Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Алексея Кондратьева.

Фото: Городская больница №9
Ушел из жизни омский журналист Виталий Суровый
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Умер врач#Прощание#Умер#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Конфликт интересов. Омская чиновница помогала директору «Треста №4» застраивать город
Сегодня, 08:33
Семейное дело. В Омской области глава поселка отдал «мусорный» контракт своему дяде
Сегодня, 03:51
Без конкурентов. Скандальный «Арт Ремстрой» построит ливневку на Левобережье Омска
Сегодня, 04:24
Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя
Сегодня, 05:30
Все решаемо. В Омске из-за дефицита водителей на работу будут звать больше женщин
Сегодня, 06:19
Привело к огромной пробке. В Омске на Красном пути машины столкнулись с автобусом
Сегодня, 04:59