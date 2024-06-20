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Умер врач

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Июнь
«Провела яркую жизнь». В Омске скончалась Отличник здравоохранения РФ Нина Хомутова
20 июня, 11:53
Январь
Был примером. В Омске скончался 68-летний заслуженный врач РФ Александр Плисецкий
Большую часть времени он посвятил работе в БСМП-1.
20 января, 13:09
На 76 году жизни в Омске скончался бывший главврач МСЧ № 9
О скоропостижной смерти Алексея Кондратьева сообщили в группе городской больницы №9.
19 января, 09:14
Ноябрь 2023
«Трясут деньги с сотрудников». Персонал омской ГБ № 2 пожаловался на поборы
29 ноября 2023, 10:22

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