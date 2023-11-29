Ушел из жизни омский журналист Виталий Суровый

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
На 50-м году жизни не стало омского журналиста Виталия Сурового. Об этом накануне, 28 ноября, накануне рассказали в ВГТРК «Иртыш». В 90-е годы Виталий Суровый начинал там карьеру в качестве репортера. Позже занял должность шеф-редактора «Вестей Омск».
«Виталия сегодня проводили в последний путь. Отец моей дочери Евгении и мужчина, с которым связаны яркие и незабываемые годы моей жизни. И как по острию ножа, и как в хрустальном тереме. Наши дороги разошлись много лет назад, но он все равно был. Теперь нет. Светлая память и спасибо за нашу дочь», — рассказала омская журналистка Татьяна Суровая.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и коллегам Виталия Сурового.