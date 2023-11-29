Ушел из жизни омский журналист Виталий Суровый

На 50-м году жизни не стало омского журналиста Виталия Сурового. Об этом накануне, 28 ноября, накануне рассказали в ВГТРК «Иртыш». В 90-е годы Виталий Суровый начинал там карьеру в качестве репортера. Позже занял должность шеф-редактора «Вестей Омск».