Много вопросов. Аферисты обманули омича, представившись сотрудниками СТО

С заявлением о хищении денег в полицию обратился 36-летний житель Кировского округа. Мужчина рассказал, что утром пригнал свой автомобиль в сервис на улице 5-й Северной. Там он оставил машину на сутки для ремонта и уехал домой, после чего на его телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина на том конце провода представился сотрудником того СТО, куда потерпевший привез машину, и сообщил, что касса закрывается и нужно срочно перевести деньги за ремонт в сумме 48 600 рублей.