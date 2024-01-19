Много вопросов. Аферисты обманули омича, представившись сотрудниками СТО

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
С заявлением о хищении денег в полицию обратился 36-летний житель Кировского округа. Мужчина рассказал, что утром пригнал свой автомобиль в сервис на улице 5-й Северной. Там он оставил машину на сутки для ремонта и уехал домой, после чего на его телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина на том конце провода представился сотрудником того СТО, куда потерпевший привез машину, и сообщил, что касса закрывается и нужно срочно перевести деньги за ремонт в сумме 48 600 рублей.
Мужчина ничего не заподозрил и перевел деньги. Позже ему перезвонил мастер и пригласил забрать отремонтированную машину. В салоне выяснилось, что никто из сотрудников не звонил омичу, и тогда он понял, что стал жертвой мошенников. Как аферисты узнали, что мужчина был именно в этом СТО, что оставлял машину — пока неясно.
В этих вопросах разберутся следователи, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас проводится проверка и поиск виновных лиц.
«Омская полиция призывает граждан: никогда не передавать деньги по телефонному требованию. Лучше перепроверьте информацию. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД.