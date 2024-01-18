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Потеряли 12 млн. Семья из Омской области поверила мошенникам и осталась без денег

18 января 2024, 05:08
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Семья из Омской области поверила мошенникам и потеряла 12 миллионов рублей

Женщина и ее дочери взяли несколько кредитов, заложили машину и потратили все сбережения, чтобы получить прибыть от «инвестирования».

С заявлением о хищении более 12 млн рублей семья из Тюкалинского района обратилась в отдел полиции № 1. Полицейские установили, что 55-летняя женщина увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке с помощью покупки акция одной крупной компании и решила попробовать. Она перешла по ссылке, после чего с ней связался неизвестный и рассказал, что от вложений в акции она получит высокий доход. Женщина доверилась и зарегистрировалась на специальном сайте, пополнив «брокерский счет» на 9 400 рублей.

После она увидела в личном кабинете первую прибыль — 5 тысяч долларов. Потерпевшая решила ее вывести, однако брокер пояснил, что сначала нужно закрыть «кредитное плечо» и внести дополнительные средства. Так, женщина оформила четыре кредита на сумму 235 000 рублей и перевела их на абонентские номера аферистов, но этой суммы оказалось недостаточно.

Чтобы внести больше денег, потерпевшая позвонила старшей дочери и объяснила ситуацию. Та согласилась помочь и под руководством мошенников оформила кредит на 5 000 000 рублей, 2 000 000 из которых перевела на счет матери, а после они попали к аферистам. Оставшиеся 3 000 000 рублей девушка обналичила и лично передала незнакомому мужчине в торговом комплексе на ул. Фрунзе.

После этого мошенники убедили женщину оформить еще три займа, заложить автомобиль и перевести им 6 059 000 рублей. Потерпевшим снова позвонил аферист и сообщил, что для завершения операции необходимо внести еще 2 500 000 рублей, кредит на эту сумма взяла младшая дочь женщины. Позже они отправили деньги, однако прибыли так и не получили, а брокер перестал выходить на связь. Женщины поняли, что стали жертвой мошенников и обратились в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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