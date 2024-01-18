Потеряли 12 млн. Семья из Омской области поверила мошенникам и осталась без денег

После этого мошенники убедили женщину оформить еще три займа, заложить автомобиль и перевести им 6 059 000 рублей. Потерпевшим снова позвонил аферист и сообщил, что для завершения операции необходимо внести еще 2 500 000 рублей, кредит на эту сумма взяла младшая дочь женщины. Позже они отправили деньги, однако прибыли так и не получили, а брокер перестал выходить на связь. Женщины поняли, что стали жертвой мошенников и обратились в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».