Под пристань или речной порт. Участок на юге Омской области отдают в аренду на 49 лет

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Для земельного участка площадью 202 694 кв. м, расположенного в Черлакском районе, ищут арендатора. Администрация Черлакского городского поселения собирается заключить договор аренды на 49 лет.
Участок выделили из состава земель сельскохозяйственного назначения. Предназначен он под водный транспорт, то есть разместить здесь можно искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути, речной порт, причал, пристань, гидротехнические сооружения, заправки водного транспорта или объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных перевозок.
За аренду участка ежегодно нужно будет платить минимум 1,182 млн рублей. Но в процессе торгов цена может вырасти.
В проекте договора говорится, что арендатор сможет при желании передать участок в субаренду (но при условии уведомления администрации Черлакского городского поселения) и заключить через 49 лет новый договор аренды. Арендатора рассчитывают выбрать 22 февраля.
Ранее Город55 рассказывал, что минприроды нашло арендатора для акватории в Советском округе Омска. Территория досталась омской компании «Сибречтранс».