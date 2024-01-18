Под пристань или речной порт. Участок на юге Омской области отдают в аренду на 49 лет

Участок выделили из состава земель сельскохозяйственного назначения. Предназначен он под водный транспорт, то есть разместить здесь можно искусственно созданные для судоходства внутренние водные пути, речной порт, причал, пристань, гидротехнические сооружения, заправки водного транспорта или объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных перевозок.