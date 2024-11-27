gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Причал

Выбрать дату
2024
В Ленинском округе Омска планируют строить причал на Иртыше
27 ноября, 05:48
Сплошные нарушения. Строительство ЖК «Мирапорт» на Пригородной признали незаконным
14 октября, 07:02
Дело рук утопающих. Жильцам дома на Пригородной придется самим ремонтировать стены
10 сентября, 10:31
В аварийном состоянии. Суд вернул причал в центре Омска в федеральную собственность
Суд признал незаконным приватизацию двух причалов в центре Омска и вернул их в федеральную собственность.
25 июля, 13:59
Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
17 июля, 05:13
«Не можем отремонтировать». В Омске на набережной Оми образовалась большая дыра
На омской набережной образовалась большая дыра в асфальте, мэр Сергей Шелест объяснил, почему городские власти не могут отремонтировать ее.
15 июля, 14:07
Вложили 65 миллионов. «Гидротранссервис» из Питера построит причал еще и в Нефтяниках
28 июня, 07:47
Мира не будет? Застройщик причала в Омске не согласился с решением о сносе забора
6 апреля, 04:30
Приедут с проверкой. Причал в омском поселке Просторный строят на землях минобороны
1 апреля, 07:31
Маленькая победа? Строителя причала в омском поселке Просторный обязали убрать забор
1 марта, 06:09
Частникам? В Омске началась перепродажа причалов, которые нужно вернуть государству
30 января, 11:40
Под пристань или речной порт. Участок на юге Омской области отдают в аренду на 49 лет
18 января, 07:42
2023
Омская прокуратура потребовала отменить сделки о продаже причалов у Речного вокзала
7 сентября 2023, 03:45
«Берег изуродован техникой». В омском поселке Просторный продолжают строить причал
18 августа 2023, 10:03
Придется демонтировать? В Омске строителю причала в Просторном выдвинули требования
1 августа 2023, 05:11
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
25 июля 2023, 12:06
Площадь у омского речного вокзала за 1 миллион отдают в руки бизнесменов
2 июня 2023, 07:08
В Омске портовые причалы на 9-й Ленинской за 8 млн рублей купил их нынешний арендатор
4 мая 2023, 11:54
В Усть-Ишимском районе Омской области отменили сделку по продаже причала
Из-за демонтажа причала могло затопить ближайшие дома.
17 марта 2023, 03:47
В Омске старые портовые причалы пытаются пустить с молотка за 7 млн рублей
14 февраля 2023, 06:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика