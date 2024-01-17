Плохой уголь. В Омской области из-за недостатка отопления закрыли детский сад и школу

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
В региональной прокуратуре сообщили о проверке в селе Добровольск (Русско-Полянский район). Основанием для этого стала информация о понижении температуры в нескольких жилых домах, детском саду и местной школе.
Сотрудники надзорного ведомства получили ее накануне, 16 января. Выезд в село был организован сразу. Прокуратура района оценила не только обстановку в образовательных учреждениях, но и в котельной «Тепловик».
Как оказалось, что в котельную поставили некачественный уголь. В связи с этим районная полиция организовала процессуальную проверку. С сегодняшнего дня ученики Добровольской школы перешли на дистанционный формат обучения, а воспитанники детского сада остаются дома, учреждение закрыто.
Прокурор района лично контролирует вопрос восстановления нормальных показателей теплоснабжения. На данный момент недостаточно тепло в 57 жилых дома Добровольска. В случае чего после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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