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Updated Сегодня, 05:09

иллюстрация

Тепло в копеечку. В Омской области лесхозы и бизнесмены задирали цены на дрова

11 января 2024, 05:07
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области лесхозы и бизнесмены задирали цены на дрова для отопления

Прокуратура вмешалась в «дровяной» бизнес и отправила несколько представлений.

В региональной прокуратуре сообщил о проверке в омской области. Сотрудников надзорного ведомства заинтересовали цены на дрова для отопления. Разбирались в деле омская межрайонная природоохранная прокуратура, городские и районные прокуроры.

Согласно приказу РЭК Омской области, предельная цена на дрова в регионе для граждан и организаций составляет не больше 1 277 рублей за один складочный куб м. При этом не везде соблюдается данное ограничение, выяснили прокуроры.

Например, нарушения выявили в Черлакском лесхозе. Там дрова продавала по завышенной цене, из-за чего десять человек приобрели их 60 тыс рублей в общей сложности. Цены на топливо были на уровне 1 300 и 1 600 рублей. Также в Омском районе индивидуальный предприниматель продавал дрова за 2,5 тыс рублей.

Не соблюдали требования РЭК и в Ленинском, Октябрьском, Советском округах г. Омска, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Нижнеомском, Омском, Саргатском, Черлакском, Тарском и Тюкалинском районах.

По итогу прокуроры внесли 11 представлений, принесли пять протестов, объявили одно предостережение и возбудили девять административных производств по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ.

Добавим, что эта статья предусматривает нарушителям штрафы в размере 5 и 50 тыс рублей (для граждан и должностных лиц соответственно). Юрлица платят в двукратном размере излишне полученной выручки.

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