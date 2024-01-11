Тепло в копеечку. В Омской области лесхозы и бизнесмены задирали цены на дрова

Например, нарушения выявили в Черлакском лесхозе. Там дрова продавала по завышенной цене, из-за чего десять человек приобрели их 60 тыс рублей в общей сложности. Цены на топливо были на уровне 1 300 и 1 600 рублей. Также в Омском районе индивидуальный предприниматель продавал дрова за 2,5 тыс рублей.