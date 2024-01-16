Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Городу55 стало известно, что сегодня в Черлакской ЦРБ представили нового главного врача. С июля прошлого года медучреждением руководила в качестве и. о. заместитель по организационно-методической работе Любовь Крицкая. Теперь же ЦРБ возглавила врач-акушер-гинеколог Наталья Бобылева.
«В качестве главврача коллективу больницы ее сегодня представила заместитель министра здравоохранения Омской области Элеонора Николаевна Кролевец. Наталья Андреевна в медицине 20 лет», — сообщили в пресс-службе омского минздрава.
В Черлакской больнице Бобылева трудится с 2005 года. В разные годы она руководила гинекологическим и акушерско-физиологическим отделением, награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Омской области.
«Наталья Андреевна хорошо зарекомендовала себя на предыдущей должности», — добавили в ведомстве.
Напомним, 11 января у министра здравоохранения Омской области появился новый заместитель — Ольга Скрипкина. Она, как и министр Артем Наркевич, из Красноярского края. Скрипкина ранее успела поработать в минсоцразвития Красноярского края, администрации Красноярска и крупных медицинских центрах.