Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Иллюстрация

Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач

16 января 2024, 08:44
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омской области назначили нового главврача Черлакской ЦРБ

С 6 июля 2023 года исполняющей обязанности главного врача была заместитель по организационно-методической работе Любовь Крицкая.

Городу55 стало известно, что сегодня в Черлакской ЦРБ представили нового главного врача. С июля прошлого года медучреждением руководила в качестве и. о. заместитель по организационно-методической работе Любовь Крицкая. Теперь же ЦРБ возглавила врач-акушер-гинеколог Наталья Бобылева.

«В качестве главврача коллективу больницы ее сегодня представила заместитель министра здравоохранения Омской области Элеонора Николаевна Кролевец. Наталья Андреевна в медицине 20 лет», — сообщили в пресс-службе омского минздрава.

В Черлакской больнице Бобылева трудится с 2005 года. В разные годы она руководила гинекологическим и акушерско-физиологическим отделением, награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Омской области.

«Наталья Андреевна хорошо зарекомендовала себя на предыдущей должности», — добавили в ведомстве.

Напомним, 11 января у министра здравоохранения Омской области появился новый заместитель — Ольга Скрипкина. Она, как и министр Артем Наркевич, из Красноярского края. Скрипкина ранее успела поработать в минсоцразвития Красноярского края, администрации Красноярска и крупных медицинских центрах.

Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Больница#Назначение#Медицина#Новости#Главврач#Черлакский район#Юлия Истомина#ЦРБ
Подпишитесь
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 07:18
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
Вчера, 12:22
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
Сегодня, 05:14
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
Сегодня, 05:15
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
Сегодня, 08:01