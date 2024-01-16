Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач

Городу55 стало известно, что сегодня в Черлакской ЦРБ представили нового главного врача. С июля прошлого года медучреждением руководила в качестве и. о. заместитель по организационно-методической работе Любовь Крицкая. Теперь же ЦРБ возглавила врач-акушер-гинеколог Наталья Бобылева.