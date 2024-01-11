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Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска

11 января 2024, 14:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

Чиновница из Красноярска стала новым заместителем Наркевича в омском минздраве

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Омской области.

Новым заместителем министра здравоохранения Омской области стала Ольга Скрипкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее распоряжение о назначении уже подписал губернатор Виталий Хоценко.

Известно, что Ольга Скрипкина является сертифицированным экспертом в области государственных и муниципальных закупок. Успела поработать в минсоцразвития Красноярского края, администрации Красноярска и крупных медцентрах. В 2019-м стала финалистом кадрового управленческого конкурса правительства Красноярского края, также участвовала в проекте подготовки губернаторского управленческого резерва «Красноярская школа управления».

Ольга СкрипкинаОльга Скрипкина
Ольга Скрипкина
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области
«Последние три с половиной года трудилась начальником управления государственных закупок, начальником отдела организации закупок и правового сопровождения закупочной деятельности Красноярского медуниверситета», — уточнили в минздраве.

Таким образом, землячка Артема Наркевича Ольга Скрипкина на 100% является его человеком. Наркевич, напомним, занял пост министра в конце ноября 2023 года. Через нового заместителя он сможет контролировать всю закупочную историю Омской области.

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#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Назначение#Медицина#Новости#Заместитель#Минздрав Омской области#Юлия Истомина#Артем Наркевич
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