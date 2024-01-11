Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Новым заместителем министра здравоохранения Омской области стала Ольга Скрипкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее распоряжение о назначении уже подписал губернатор Виталий Хоценко.
Известно, что Ольга Скрипкина является сертифицированным экспертом в области государственных и муниципальных закупок. Успела поработать в минсоцразвития Красноярского края, администрации Красноярска и крупных медцентрах. В 2019-м стала финалистом кадрового управленческого конкурса правительства Красноярского края, также участвовала в проекте подготовки губернаторского управленческого резерва «Красноярская школа управления».
«Последние три с половиной года трудилась начальником управления государственных закупок, начальником отдела организации закупок и правового сопровождения закупочной деятельности Красноярского медуниверситета», — уточнили в минздраве.
Таким образом, землячка Артема Наркевича Ольга Скрипкина на 100% является его человеком. Наркевич, напомним, занял пост министра в конце ноября 2023 года. Через нового заместителя он сможет контролировать всю закупочную историю Омской области.