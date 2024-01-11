Землячка министра. Замом Наркевича в омском минздраве стала чиновница из Красноярска

Известно, что Ольга Скрипкина является сертифицированным экспертом в области государственных и муниципальных закупок. Успела поработать в минсоцразвития Красноярского края, администрации Красноярска и крупных медцентрах. В 2019-м стала финалистом кадрового управленческого конкурса правительства Красноярского края, также участвовала в проекте подготовки губернаторского управленческого резерва «Красноярская школа управления».