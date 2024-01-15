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Обманывала и угрожала. Лжесотрудница Центробанка похитила у омички 3 миллиона рублей

15 января 2024, 12:51
Фото: Midjourney
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Мошенница представилась сотрудницей Центробанка и похитила у омички 3 млн рублей

Аферистка убедила женщину в том, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники, по этому факту уже заведено уголовное дело.

В полицию с заявлением обратилась 38-летняя жительница Центрального округа Омска. Она рассказала, что в конце декабря ей позвонила неизвестная женщина и представилась специалистом Центробанка. Она предупредила омичку, что мошенники пытаются снять с ее счета 1 000 000 рублей, а чтобы обезопасить сбережения, нужно перевести их на «безопасный счет». Отмечается, что в ходе разговора аферистка угрожала потерпевшей уголовной ответственностью за разглашение информации.

Женщина за 5 дней обналичила 3 390 000 рублей и перевела на этот «безопасный» счет, после чего мошенница перестала выходить на связь. Тогда омичка заподозрила неладное и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Афера#Мошенник#Телефонные мошенники#Аферист#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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