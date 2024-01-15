Обманывала и угрожала. Лжесотрудница Центробанка похитила у омички 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В полицию с заявлением обратилась 38-летняя жительница Центрального округа Омска. Она рассказала, что в конце декабря ей позвонила неизвестная женщина и представилась специалистом Центробанка. Она предупредила омичку, что мошенники пытаются снять с ее счета 1 000 000 рублей, а чтобы обезопасить сбережения, нужно перевести их на «безопасный счет». Отмечается, что в ходе разговора аферистка угрожала потерпевшей уголовной ответственностью за разглашение информации.
Женщина за 5 дней обналичила 3 390 000 рублей и перевела на этот «безопасный» счет, после чего мошенница перестала выходить на связь. Тогда омичка заподозрила неладное и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».