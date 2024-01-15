Обманывала и угрожала. Лжесотрудница Центробанка похитила у омички 3 миллиона рублей

В полицию с заявлением обратилась 38-летняя жительница Центрального округа Омска. Она рассказала, что в конце декабря ей позвонила неизвестная женщина и представилась специалистом Центробанка. Она предупредила омичку, что мошенники пытаются снять с ее счета 1 000 000 рублей, а чтобы обезопасить сбережения, нужно перевести их на «безопасный счет». Отмечается, что в ходе разговора аферистка угрожала потерпевшей уголовной ответственностью за разглашение информации.