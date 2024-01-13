Мошенники-миллионеры. За первые две недели года омичи отдали аферистам почти 20 млн

Так, например, 10 января в полицию с заявлением обратилась 37-летняя омичка. Она рассказала, что ей на телефон позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудницей Центробанка. Мошенница убедила потерпевшую, что на нее пытаются оформить кредит, а чтобы этого не допустить, нужно провести несколько операций по ее счетам. В итоге омичка перевела на «безопасные счета» аферистки более 3,3 млн рублей. Сейчас по этому факту проводится следственная проверка.