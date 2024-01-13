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Мошенники-миллионеры. За первые две недели года омичи отдали аферистам почти 20 млн

13 января 2024, 11:18
Фото: Midjourney
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С начала 2024 года мошенники украли у омичей почти 20 млн рублей

Схемы обмана, тем временем, не меняются: злоумышленники продолжают представляться сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка.

В в прошлом году было зарегистрировано 7025 хищений с помощью дистанционного мошенничества, в этом же году их успело произойти 93. Сумма ущерба составила 18,3 млн рублей. Омичи продолжают верить одним и тем же схемам обмана и передавать свои данные лжесотрудникам правоохранительных органов и лжеработникам банков.

Так, например, 10 января в полицию с заявлением обратилась 37-летняя омичка. Она рассказала, что ей на телефон позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудницей Центробанка. Мошенница убедила потерпевшую, что на нее пытаются оформить кредит, а чтобы этого не допустить, нужно провести несколько операций по ее счетам. В итоге омичка перевела на «безопасные счета» аферистки более 3,3 млн рублей. Сейчас по этому факту проводится следственная проверка.

«Если вам звонят лица, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, банков, предлагают взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета, помните — это мошенники!» — предупредили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Аферисты предложили омичке продлить договор на услуги связи и обманули на 400 тысяч
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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Афера#Мошенник#Телефонные мошенники#Аферист#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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