Мошенники-миллионеры. За первые две недели года омичи отдали аферистам почти 20 млн

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В в прошлом году было зарегистрировано 7025 хищений с помощью дистанционного мошенничества, в этом же году их успело произойти 93. Сумма ущерба составила 18,3 млн рублей. Омичи продолжают верить одним и тем же схемам обмана и передавать свои данные лжесотрудникам правоохранительных органов и лжеработникам банков.
Так, например, 10 января в полицию с заявлением обратилась 37-летняя омичка. Она рассказала, что ей на телефон позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудницей Центробанка. Мошенница убедила потерпевшую, что на нее пытаются оформить кредит, а чтобы этого не допустить, нужно провести несколько операций по ее счетам. В итоге омичка перевела на «безопасные счета» аферистки более 3,3 млн рублей. Сейчас по этому факту проводится следственная проверка.
«Если вам звонят лица, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, банков, предлагают взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета, помните — это мошенники!» — предупредили в пресс-службе региональной прокуратуры.