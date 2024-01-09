Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Иллюстрация

Аферисты предложили омичке продлить договор на услуги связи и обманули на 400 тысяч

9 января 2024, 03:55
Фото: 1MI
Иллюстрация
Потерпевшая взяла кредит в банке и отправила деньги мошенникам.

В Называевском районе 21-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Девушке позвонил неизвестный, представился сотрудником оператора сотовой связи. Потерпевшей предложили продлить договор обслуживания в 2024 году.

Далее в ход пошла уже классическая схема обмана. Аферисты сообщили девушке, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, необходимо было самостоятельно взять займ в банке и перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая согласилась и отправила мошенникам 400 тысяч рублей.

В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также:
Ушел из дома и взял кредит. Омич перевел аферистам больше полумиллионаСледовала указаниям. Омичка принесла в банк нож и потребовала пять миллионовСлепо верила. Омичка оформила на подругу несколько кредитов и попала под суд
#Происшествия#Новый год#Мошенничество#Россия#Уголовное дело#Кредит#Банк#Называевский район#Договор#Евгений Игишев
Подпишитесь
Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе
Сегодня, 06:19
«После праздников не отошли?». Омск встал в 7-балльные пробки в первый рабочий день
Сегодня, 03:12
«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале
Сегодня, 02:27
Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву
Сегодня, 07:54
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Сегодня, 09:03
Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей
Сегодня, 04:46