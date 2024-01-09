Аферисты предложили омичке продлить договор на услуги связи и обманули на 400 тысяч

Далее в ход пошла уже классическая схема обмана. Аферисты сообщили девушке, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, необходимо было самостоятельно взять займ в банке и перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая согласилась и отправила мошенникам 400 тысяч рублей.