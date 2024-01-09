Аферисты предложили омичке продлить договор на услуги связи и обманули на 400 тысяч

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
В Называевском районе 21-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Девушке позвонил неизвестный, представился сотрудником оператора сотовой связи. Потерпевшей предложили продлить договор обслуживания в 2024 году.
Далее в ход пошла уже классическая схема обмана. Аферисты сообщили девушке, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить средства, необходимо было самостоятельно взять займ в банке и перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая согласилась и отправила мошенникам 400 тысяч рублей.
В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».