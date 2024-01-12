Прокусили штаны. Прокуратура занялась случаем нападения собак на ребенка в Омске

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В региональной прокуратуре рассказали, что организовали проверку по факту нападения бездомных собак на ребенка. Инцидент зарегистрирован вчера днем, 11 января, на территории Старого Кировска.
Камеры видеонаблюдения засняли этот момент. Видно, что сначала за мальчиком бежит одна собака, валит его на землю, после чего к ней подключаются остальные из стаи. Как рассказала тетя ребенка, он вышел из дома и направился в школу.
Нападение случилось во дворе многоэтажного дома по улице Мельничная. Прокуратура Кировского округа даст оценку тому, насколько хорошо в городе был организован отлов безнадзорных животных. Сотрудники надзорного ведомства будут разбираться, как в этом направлении работают управляющие организации и органы местного самоуправления.
В случае чего будут приняты меры прокурорского реагирования. В администрации Омска отчитались, что на указанном адресе уже отловили две собаки без клипсы и ищут еще одного агрессивного пса, которого подкармливают местные жители.