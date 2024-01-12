Для удобства жителей. Пять автобусных маршрутов левобережья изменили схему движения

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:39
Так, общественный транспорт, следующий по маршрутам № 8Н, 21, 344, 418, 500, больше не будет проезжать по улице Туполева. Такое решение принято для улучшения обслуживания жителей микрорайона «Кристалл».
Теперь автобусы будут проезжать по участку дороги между жилым домом по адресу ул. Степанца, 3, и ТК «Магнит Экстра», а посадка и высадка пассажиров будет происходить на остановке «Жилой комплекс „Кристалл“».
«Департамент транспорта убедительно просит омичей планировать поездки на данном направлении с учетом принятых изменений. В случае несоблюдения водителями автобусов установленной схемы движения просьба сообщать о данных фактах по телефону (3812) 78-79-72 с указанием даты, времени и направления поездки, а также номера маршрута и государственного регистрационного знака подвижного состава», — обратились к жителям города в дептрансе.