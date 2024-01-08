89,2 млн пассажиров за год. В Омске подвели итоги работы общественного транспорта

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В 2023 году общественный транспорт Омска перевез 89,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«В минувшем году парк мунпредприятий пополнили 70 единиц подвижного состава. Это 40 троллейбусов, приобретенных на средства инфраструктурного кредита, 20 автобусов, закупленных по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“, и ещё 10 — по нацпроекту „Экология“. Последняя десятка „НЕФАЗов“ поступила в Омск накануне Нового года», — рассказал градоначальник.
В прошлом году «Электрический транспорт» отремонтировал чуть более 1,5 км трамвайных путей и заменил 30 км контактного провода и 6 стрелочных переводов.
К настоящему времени 200 единиц общественного транспорта оснастили валидаторами для оплаты проезда.
Сергей Шелест напомнил о дефиците водителей автобусов в Омске. Кандидатам готовы предложить среднюю зарплату в размере 73 тысяч рублей. В «Электрическом транспорте» водителей трамваев и троллейбусов готовы бесплатно обучить. В 2023 году такой возможностью воспользовались 22 человека.