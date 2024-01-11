Задушил шнуром. В Омске бездомный жестоко расправился с пожалевшей его пенсионеркой

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В Омской области закончили расследование уголовного дела 33-летнего жителя областного центра. Его обвинили в убийстве беспомощного человека. Подробности жестокой расправы рассказали в региональной прокуратуре.
История произошла в начале лета 2023 года. Одинокая 78-летняя пенсионерка, проживающая в Центральном округе, встретила у подъезда двух бездомных. Женщина пожалела молодых людей и пригласила к себе в квартиру, расположенную по улице Краснознаменная. Компания начала «гостить» у хозяйки жилища, но с алкогольными напитками.
Добрая женщина попыталась прогнать из дома невоспитанных гостей, но ей этого сделать не удалось. Вечером 16 июня один из бездомных избил и задушил пенсионерку шнуром. После убийства он продолжил застолье, а на утро встретился с сотрудниками полиции. Известно, что мужчину задержали прямо на месте преступления.
Его компаньон стал очевидцем и рассказал обо всем правоохранительным органам, добавили в СУ СК РФ по Омской области. Зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение задержанному. Ранее мужчина уже был неоднократно судим.
Он полностью признал вину в случившемся. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Уголовное дело рассмотрит Омский областной суд.