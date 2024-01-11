Задушил шнуром. В Омске бездомный жестоко расправился с пожалевшей его пенсионеркой

Добрая женщина попыталась прогнать из дома невоспитанных гостей, но ей этого сделать не удалось. Вечером 16 июня один из бездомных избил и задушил пенсионерку шнуром. После убийства он продолжил застолье, а на утро встретился с сотрудниками полиции. Известно, что мужчину задержали прямо на месте преступления.