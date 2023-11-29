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В Омской области будут судить мужчину, который зверски убил супругу в Таре

Разрубил лопатой и пошел к гадалке. В Таре будут судить мужчину, убившего жену

29 ноября 2023, 07:59
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омской области будут судить мужчину, который зверски убил супругу в Таре

Пара воспитывала двух несовершеннолетних детей, которые теперь остались без попечения родителей.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу 33-летнего Владимира Кочкина. Его обвиняют в убийстве жены (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По информации СУ СК РФ по Омской области, история произошла ночью 27 июня 2023 года в городе Тара. Мужчина во время ссоры ударил по голове 36-летнюю супругу топором на территории их дома. Она скончалась от полученной травмы. После этого муж отвез тело в лес, сжег и разрубил лопатой. Части тела он завернул в мешки и закопал в землю.

Кочкин заявлял всем, что после ссоры женщина ушла из дома в неизвестном направлении. К правоохранителям он сам не обращался, заявление написала сестра пропавшей.

«После этого он, скрывая свою причастность к убийству, принимал участие в поисках супруги и даже ходил с ее матерью к гадалке», — рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Когда отец разбирался с телом матери, дома спал их годовалый ребенок. Также пара воспитывала 16-летнюю дочь, которая в ту ночь была у подруги.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

На поиски женщины ушло больше трех недель. В процессе вскрылась причастность мужа к ее исчезновению. Следователи с помощью криминалистической техники заметили замытые следы крови на диване дома у семьи. Кочкин объяснить внятно не смог их происхождение.

Также были найдены другие улики, так что мужчине пришлось признаться в содеянном. Он показал место, где спрятал тело. Останки нашли в трех километрах от Тары. В середине июля Кочкина заключили под стражу. Детей же передали под опеку.

В скором времени уголовное дело мужчины рассмотрят в Тарском городском суде. По данным регионального УМВД, он совершил убийство на почве ревности.

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#Омск#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Убийство#Дети#Уголовное дело#Ревность#Новости#Убийство жены#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Жестокое убийство
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