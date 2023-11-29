Разрубил лопатой и пошел к гадалке. В Таре будут судить мужчину, убившего жену

По информации СУ СК РФ по Омской области, история произошла ночью 27 июня 2023 года в городе Тара. Мужчина во время ссоры ударил по голове 36-летнюю супругу топором на территории их дома. Она скончалась от полученной травмы. После этого муж отвез тело в лес, сжег и разрубил лопатой. Части тела он завернул в мешки и закопал в землю.