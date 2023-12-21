Поджег и пытался душить. Жителя Омской области будут судить за жестокое убийство жены

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Следствие установило, что утром 30 июня мужчина облил жены бензином из-за того, что она якобы поздно пришла домой. После он ее поджег, но женщина, охваченная пламенем, смога выбежать на улицу и лечь в емкость с водой, чтобы потушить огонь, но обвиняемый стал ее топить.
Женщина снова сумела вырваться, прибежала в магазин и попросила вызвать скорую. В больницу ее доставили с обширными ожогами степени головы, лица, шеи и туловища. Несмотря на усилия медиков, 6 августа она скончалась, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
В ходе следствия мужчина вину не признал, уверяя, что возгорание произошло случайно, а канистру с бензином он взял, чтобы просто напугать жену, но из-за сигареты произошло воспламенение. Его версия была полностью опровергнута. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, материалы следствия готовятся к передаче в суд.