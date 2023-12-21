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Поджег и пытался душить. Жителя Омской области будут судить за жестокое убийство жены

21 декабря 2023, 14:57
Фото: Midjourney
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Жителя Омской области будут судить за жестокое убийство

Региональный следственный комитет закончил расследование дела 51-летнего жителя села Цветнополье.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Следствие установило, что утром 30 июня мужчина облил жены бензином из-за того, что она якобы поздно пришла домой. После он ее поджег, но женщина, охваченная пламенем, смога выбежать на улицу и лечь в емкость с водой, чтобы потушить огонь, но обвиняемый стал ее топить.

Женщина снова сумела вырваться, прибежала в магазин и попросила вызвать скорую. В больницу ее доставили с обширными ожогами степени головы, лица, шеи и туловища. Несмотря на усилия медиков, 6 августа она скончалась, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

В ходе следствия мужчина вину не признал, уверяя, что возгорание произошло случайно, а канистру с бензином он взял, чтобы просто напугать жену, но из-за сигареты произошло воспламенение. Его версия была полностью опровергнута. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, материалы следствия готовятся к передаче в суд.

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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Новости#Следствие#Анастасия Баянова#Следственные органы#Следственное дело
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