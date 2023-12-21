Поджег и пытался душить. Жителя Омской области будут судить за жестокое убийство жены

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Следствие установило, что утром 30 июня мужчина облил жены бензином из-за того, что она якобы поздно пришла домой. После он ее поджег, но женщина, охваченная пламенем, смога выбежать на улицу и лечь в емкость с водой, чтобы потушить огонь, но обвиняемый стал ее топить.