«В отрыве от цивилизации». Омская деревня попала в ловушку из-за последствий метели

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Жители деревни Нижняя Ильинка в поселке Крутая Горка рассказали о невозможности выехать из населенного пункта из-за обилия снега. По словам местных, они даже не могут добраться до магазина и больницы.
«Хотела бы обратить ваше внимание, что в конце улицы Береговой живут пенсионеры сердечники! Банально скорая помощь проехать не сможет, в наше то время это как называется? Администрация Красноярки бездействует, жалобы от жильцов не принимают!» — написала одна из жительниц деревни.
Кроме того, местные отмечают, что такая ситуация повторяется из года в год, но никаких мер по ее решению не предпринимать не хотят. Люди самостоятельно чистят дороги, собирают необходимую сумму и арендуют машины, что очень недешево.
«До каких пор люди домами будут скидываться, чтобы очистить себе дорогу? Вы знаете сколько стоит аренда большой техники? Почему расходы местной власти стали проблемами людей? Прошу срочно принять меры по очистке улицы Береговой в деревне Нижняя Ильинка от начала и до конца! Если и данное сообщение проигнорируется, придётся обращаться в прокуратуру за халатность и бездействие органов местной власти и оставление жизни и здоровья людей в опасности!», — добавила женщина.