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Жители омской деревни оказались отрезаны от цивилизации из-за последствий метели

«В отрыве от цивилизации». Омская деревня попала в ловушку из-за последствий метели

11 января 2024, 14:49
Фото: 1MI

Жители омской деревни оказались отрезаны от цивилизации из-за последствий метели

По словам местных жителей, уже третий день они не могут выбраться из населенного пункта, так как все дороги заметены снегом.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Жители деревни Нижняя Ильинка в поселке Крутая Горка рассказали о невозможности выехать из населенного пункта из-за обилия снега. По словам местных, они даже не могут добраться до магазина и больницы.

«Хотела бы обратить ваше внимание, что в конце улицы Береговой живут пенсионеры сердечники! Банально скорая помощь проехать не сможет, в наше то время это как называется? Администрация Красноярки бездействует, жалобы от жильцов не принимают!» — написала одна из жительниц деревни.

Кроме того, местные отмечают, что такая ситуация повторяется из года в год, но никаких мер по ее решению не предпринимать не хотят. Люди самостоятельно чистят дороги, собирают необходимую сумму и арендуют машины, что очень недешево.

«До каких пор люди домами будут скидываться, чтобы очистить себе дорогу? Вы знаете сколько стоит аренда большой техники? Почему расходы местной власти стали проблемами людей? Прошу срочно принять меры по очистке улицы Береговой в деревне Нижняя Ильинка от начала и до конца! Если и данное сообщение проигнорируется, придётся обращаться в прокуратуру за халатность и бездействие органов местной власти и оставление жизни и здоровья людей в опасности!», — добавила женщина.
Фото: Скриншот паблика «Инцидент Омск»
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