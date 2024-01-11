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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В центре Омска из-за короткого замыкания эвакуировались 250 человек

Обошлось без жертв. В центре Омска из-за короткого замыкания эвакуировали 250 человек

11 января 2024, 10:22
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В центре Омска из-за короткого замыкания эвакуировались 250 человек

В МЧС сообщили, что пожар мог произойти в одном из образовательных учреждений города.

Сегодня днем, 11 января, в центре Омска произошло короткое замыкание в образовательном учреждении на перекрестке улиц Музейная и Партизанская. Сотрудники регионального МЧС сообщили подробности инцидента.

По информации пресс-службы ведомства, пожара как такового не было. Никто не пострадал. До прибытия пожарных из учреждения самостоятельно смогли эвакуироваться 250 человек.

На месте работали 34 сотрудника МЧС, было задействовано семь спецмашин, уточнили в министерстве. Добавим, что на указанном участке расположены Университетский колледж агробизнеса, Омский аграрный техникум и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Ранее Город55 писал о статистике пожаров в новогодние праздники со смертельным исходом. С 1 января сотрудники МЧС потушили в Омской области 64 пожара. Спасти получилось 30 человек, но двое оказались травмированы. Пять же омичей не выжили при возгораниях в новом году.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Эвакуация#Новости#Возгорание#Колледж#Короткое замыкание#Алина Ясинская
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