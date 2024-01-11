Обошлось без жертв. В центре Омска из-за короткого замыкания эвакуировали 250 человек

Ранее Город55 писал о статистике пожаров в новогодние праздники со смертельным исходом. С 1 января сотрудники МЧС потушили в Омской области 64 пожара. Спасти получилось 30 человек, но двое оказались травмированы. Пять же омичей не выжили при возгораниях в новом году.