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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

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Не всегда с хорошим исходом. За новогодние праздники в пожарах погибли 5 омичей

9 января 2024, 09:42
Фото: Midjourney
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Стало известно, что за новогодние праздники в пожарах погибли 5 омичей

Такие данные сообщили в региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что с 1 января 2024 года на территории региона было потушено 64 пожара, в которых удалось спасти 30 человек. Двое из них получили травмы во время происшествия, пять же погибли.

«Выходные-праздничные дни закончились. Самое время озвучить оперативную обстановку с пожарам. Силы и средства МЧС России несли службу в усиленном режиме — на дежурство заступали свыше 850 человек, в готовности находилось более 250 единиц спецтехники», — рассказал замначальника МЧС России по Омской области по государственной противопожарной службе Владимир Самусев.

Ранее Город55 рассказывал о смертельном ДТП, произошедшем на трассе Тара-Усть-Ишим. Там, в районе 52 километра, водитель выехал на встречную полосу столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии мужчина скончался с больнице.

Скончался в больнице. В жутком ДТП на трассе в Омской области погиб мужчина
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#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Пожароопасность#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
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