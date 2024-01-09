Не всегда с хорошим исходом. За новогодние праздники в пожарах погибли 5 омичей

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Известно, что с 1 января 2024 года на территории региона было потушено 64 пожара, в которых удалось спасти 30 человек. Двое из них получили травмы во время происшествия, пять же погибли.
«Выходные-праздничные дни закончились. Самое время озвучить оперативную обстановку с пожарам. Силы и средства МЧС России несли службу в усиленном режиме — на дежурство заступали свыше 850 человек, в готовности находилось более 250 единиц спецтехники», — рассказал замначальника МЧС России по Омской области по государственной противопожарной службе Владимир Самусев.
Ранее Город55 рассказывал о смертельном ДТП, произошедшем на трассе Тара-Усть-Ишим. Там, в районе 52 километра, водитель выехал на встречную полосу столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии мужчина скончался с больнице.