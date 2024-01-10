Увязли в снегу. В Омской области сотрудники МЧС спасли застрявшую в сугробах машину

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Жители Нововаршавского района ехали по основной дороге, а потом свернули с нее и заблудились. Так они оказались на проселочной дороге между деревнями Изумрудное и Нетесово, где не смогли проехать по заметенной дороге и увязли в снегу.
Попавшие в западню пытались самостоятельно выбраться, но это ни к чему не привело, а топливо, тем временем, подходило к концу. Тогда они решили позвонить в МЧС, и спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
«На помощь на автомобиле оперативного реагирования прибыли пожарный Александр Елегонский и водитель пожарного автомобиля Сергей Мирошниченко. Они эвакуировали троих мужчин в пункт обогрева, организованный местной администрацией», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Омской области.