Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Омской области специалисты МЧС вытащили из сугробов машину с людьми

Увязли в снегу. В Омской области сотрудники МЧС спасли застрявшую в сугробах машину

10 января 2024, 11:43
Фото: 1MI

В Омской области специалисты МЧС вытащили из сугробов машину с людьми

Легковой автомобиль не смог проехать по заснеженной дороге и застрял, сбившись с пути.

Жители Нововаршавского района ехали по основной дороге, а потом свернули с нее и заблудились. Так они оказались на проселочной дороге между деревнями Изумрудное и Нетесово, где не смогли проехать по заметенной дороге и увязли в снегу.

Попавшие в западню пытались самостоятельно выбраться, но это ни к чему не привело, а топливо, тем временем, подходило к концу. Тогда они решили позвонить в МЧС, и спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

«На помощь на автомобиле оперативного реагирования прибыли пожарный Александр Елегонский и водитель пожарного автомобиля Сергей Мирошниченко. Они эвакуировали троих мужчин в пункт обогрева, организованный местной администрацией», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Омской области.
Сидите дома. В Омской области ввели запрет на движение транспорта из-за метели
Узнать подробнее
#ДТП#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Спасатели#Спасение#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Затронуло ТЦ и заправки. На Левом берегу Омска произошло масштабное отключение света
Сегодня, 12:11
Потухший город. Известна причина отключения света в Омске
Сегодня, 12:37
В спецоперации погиб 42-летний житель Москаленок Омской области
Сегодня, 09:53
Рвота, диарея, кашель, температура. Какая инфекция «косит» омичей этой зимой
Сегодня, 10:48
В час-пик из-за сильнейшей метели Омск сковали 10-балльные пробки
Сегодня, 12:34
Нейросеть против Полежаева. Как будет выглядеть памятник омскому поэту Кутилову
Сегодня, 07:19