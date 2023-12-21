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иллюстрация

Меньше несутся. Статистики назвали причину уменьшения количества яиц в Омской области

21 декабря 2023, 07:16
Фото: Город55
иллюстрация

Статистики назвали причину уменьшения количества куриных яиц в Омской области

В регионе также стали меньше производить куриного мяса.

Представители Омскстата опубликовали данные о производстве продукции животноводства. Они собрали информацию с января по ноябрь 2023 года. Как оказалось, за этот период в регионе произвели больше молока, но значительно меньше яиц и курятины.

На 2,1 тыс тонны больше за указанный период, чем в прошлом году, было произведено молока в Омской области. За 11 месяцев получилось 571 тыс тонн. На это повлиял рост поголовья коров. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах также увеличилась их продуктивность, отмечают аналитики.

Другая ситуация обстоит с производством яиц и куриного мяса. С января по ноябрь 2023 года стали меньше забивать птицу (-87,1%). В то же время куры-несушки в сельскохозяйственных организациях стали меньше нести яиц (-91,7%).

При этом в Омской области «хорошие» результаты продемонстрировали производители мяса свиней. Продукции за последние 11 месяцев в сравнении с показателями прошлого года стало больше на 11%. Кроме того, увеличились объемы производства мяса крупного рогатого скота. В прошлом году их было на 5% меньше.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, как в стране собираются решать проблемы с дефицитом яиц и значительным повышением цен на них.

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#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Производство#Статистика#Новости#Яйца#Алина Ясинская
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