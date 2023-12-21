Меньше несутся. Статистики назвали причину уменьшения количества яиц в Омской области

При этом в Омской области «хорошие» результаты продемонстрировали производители мяса свиней. Продукции за последние 11 месяцев в сравнении с показателями прошлого года стало больше на 11%. Кроме того, увеличились объемы производства мяса крупного рогатого скота. В прошлом году их было на 5% меньше.