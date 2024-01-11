«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса предупредил, что в соцсетях и различных чатах от его имени начали распространять информацию об отключении электричества в регионе сегодня с 17:00 до 21:00. Как оказалось, эти сообщения не соответствуют действительности.
«Поясняю, что информация — недостоверная, подстанция „Таврическая“ работает в штатном режиме. Призываю быть бдительными и верить только официальным источникам и каналам», — написал в своем телеграм-канале Владимир Шнипко.
Напомним, что работа подстанции «Таврической» уже вернулась в привычный режим. Вчера масштабное отключение света произошло из-за срабатывания противоаварийной автоматики, повреждения оборудования удалось избежать.