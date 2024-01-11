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Шнипко сообщил, что от его лица рассылаются ложные сообщения об отключении света

«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица

11 января 2024, 08:53
Фото: 1MI

Шнипко сообщил, что от его лица рассылаются ложные сообщения об отключении света

Министр энергетики призвал жителей региона не верить в сообщения об очередном отключении электричества.

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса предупредил, что в соцсетях и различных чатах от его имени начали распространять информацию об отключении электричества в регионе сегодня с 17:00 до 21:00. Как оказалось, эти сообщения не соответствуют действительности.

«Поясняю, что информация — недостоверная, подстанция „Таврическая“ работает в штатном режиме. Призываю быть бдительными и верить только официальным источникам и каналам», — написал в своем телеграм-канале Владимир Шнипко.

Напомним, что работа подстанции «Таврической» уже вернулась в привычный режим. Вчера масштабное отключение света произошло из-за срабатывания противоаварийной автоматики, повреждения оборудования удалось избежать.

Повреждений не было. Стали известны подробности об отключении света в Омской области
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#Омск#Омская область#Электричество#Отключение электричества#Электроэнергия#Новости#Электроснабжение#Анастасия Баянова
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