«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса предупредил, что в соцсетях и различных чатах от его имени начали распространять информацию об отключении электричества в регионе сегодня с 17:00 до 21:00. Как оказалось, эти сообщения не соответствуют действительности.