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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

иллюстрация

Повреждений не было. Стали известны подробности об отключении света в Омской области

11 января 2024, 03:39
Фото: Город55
иллюстрация

Стали известны подробности об отключении света в Омской области

На восстановление электричества потребовалось меньше двух часов.

Вчера вечером, 10 ноября, в половине Омска пропало электричество. Также его не было за пределами города. Как выяснилось, свет потух из-за отключения подстанции «Таврическая».

Министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко сообщал, что на объекте сработала аварийная защита. Представители МЭС Сибири прокомментировали сложившуюся ситуацию.

По их информации, электроснабжение полностью восстановили меньше чем за два часа. Большую часть потребителей подключили к свету в течение получаса после внезапного отключения.

«На подстанции сработала противоаварийная автоматика. Повреждений оборудования энергообъекта нет», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Мощность «Таврической» — 500 кВ. Напомним, что электричество пропало и в крупных торговых центрах, на заправках. В общей сложности ресурс оказался недоступен жителям третьей части Омской области.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Электричество#Отключение электричества#Новости#Алина Ясинская
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