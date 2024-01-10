«Исколесили на ней поля и леса». Экс-мэр Омска Фадина показала служебную «Ниву»

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Депутат Госдумы ФС РФ от Омской области Оксана Фадина опубликовала в своем телеграм-канале информацию о том, на чем ездят депутаты Госдумы. Теперь им разрешают передвигаться на легковых автомобилях марок «Хавал» и «Москвич».
Бывший мэр Омска Оксана Фадина рассказала, что будет ездить на «Ладе Нива». Она представила подписчикам своего нового «помощника» и поделилась, что в детстве часто каталась на машине этой марки с бабушкой и дедушкой.
«Мы исколесили на ней поля и леса, поселения района, поэтому у меня самые теплые чувства и воспоминания», — добавила депутат.
На «Ладе Ниве» Оксана Фадина передвигается уже второй день и отмечает, что никаких проблем с передвижением нет. Бывшая градоначальница использует служебный автомобиль для поездок по избирательному округу № 141. В него входят преимущественно северные районы области.
Напомним, что идея о том, чтобы российские чиновники использовали отечественные авто, появилась летом 2023 года. Об отказе от иномарок заявлял сам президент Владимир Путин.