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Published Сегодня, 09:27

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Бывший мэр Омска Фадина показала служебный автомобиль «Ниву»

«Исколесили на ней поля и леса». Экс-мэр Омска Фадина показала служебную «Ниву»

10 января 2024, 09:27
Фото: телеграм-канал депутата Госдумы ФС РФ от Омской области Оксаны Фадиной

Бывший мэр Омска Фадина показала служебный автомобиль «Ниву»

Депутат передвигается по своему избирательному округу на отечественной машине уже второй день.

Депутат Госдумы ФС РФ от Омской области Оксана Фадина опубликовала в своем телеграм-канале информацию о том, на чем ездят депутаты Госдумы. Теперь им разрешают передвигаться на легковых автомобилях марок «Хавал» и «Москвич».

Бывший мэр Омска Оксана Фадина рассказала, что будет ездить на «Ладе Нива». Она представила подписчикам своего нового «помощника» и поделилась, что в детстве часто каталась на машине этой марки с бабушкой и дедушкой.

«Мы исколесили на ней поля и леса, поселения района, поэтому у меня самые теплые чувства и воспоминания», — добавила депутат.

На «Ладе Ниве» Оксана Фадина передвигается уже второй день и отмечает, что никаких проблем с передвижением нет. Бывшая градоначальница использует служебный автомобиль для поездок по избирательному округу № 141. В него входят преимущественно северные районы области.

Напомним, что идея о том, чтобы российские чиновники использовали отечественные авто, появилась летом 2023 года. Об отказе от иномарок заявлял сам президент Владимир Путин.

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#Политика#Омск#Омская область#Депутат#Автомобиль#Оксана Фадина#Новости#Алина Ясинская#Депутат госдумы
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