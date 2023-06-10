Экс-мэр Омска Фадина привезла бойцам СВО пикап, на который скинулись жители региона

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Бывший мэр Омска Оксана Фадина передала в зону СВО пикап, деньги на который жители Омской области собрали за два месяца. Машину экс-градоначальник привезла в Луганск вместе с прицепом, канистрами для воды и другими необходимыми вещами.
«Для меня это больше, чем просто задача. Это олицетворение нашего единения, участия в защите интересов россиян и поддержки бойцов СВО», — сообщила Оксана Фадина.
Омичи за два месяца собрали около трех миллионов рублей для покупки автомобиля. На борту машины нарисована рысь и надпись «От омичей».
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появились мошенники, собирающие деньги на нужды СВО от имени гуманитарного центра.