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Экс-мэр Омска Фадина привезла бойцам СВО пикап, на который скинулись жители региона

10 июня 2023, 06:32
Фото: Телеграм-канал Оксаны Фадиной
На борту машины нарисована рысь
Омичи за два месяца собрали около трех миллионов рублей для покупки автомобиля.

Бывший мэр Омска Оксана Фадина передала в зону СВО пикап, деньги на который жители Омской области собрали за два месяца. Машину экс-градоначальник привезла в Луганск вместе с прицепом, канистрами для воды и другими необходимыми вещами.

«Для меня это больше, чем просто задача. Это олицетворение нашего единения, участия в защите интересов россиян и поддержки бойцов СВО», — сообщила Оксана Фадина.

Омичи за два месяца собрали около трех миллионов рублей для покупки автомобиля. На борту машины нарисована рысь и надпись «От омичей».

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появились мошенники, собирающие деньги на нужды СВО от имени гуманитарного центра.

В Омске появились мошенники, собирающие деньги на нужды СВО от имени гумцентра
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#Евгений Игишев#Оксана Фадина#Сво#Общество#Город#Пикап#Помощь#Помощь участникам СВО#Омск#Омская область
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