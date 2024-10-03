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Депутат госдумы

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2024
Депутат Госдумы призвал лишать прав родителей, чьи дети занимаются квадробингом
По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, родителей квадроберов должны привлекать к административной и уголовной ответственности.
3 октября, 15:00
В Омскую область приедет председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин
Также регион посетит экологический фонд «Компас».
15 февраля, 12:13
«Исколесили на ней поля и леса». Экс-мэр Омска Фадина показала служебную «Ниву»
Депутат передвигается по своему избирательному округу на отечественной машине уже второй день.
10 января, 09:27
2023
Правительство отклонило поправку об освобождении неслуживших от частичной мобилизации
12 мая 2023, 08:53

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