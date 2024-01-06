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Озолотились. В Омске мэрия заработала на продаже и аренде земли 235 млн рублей

6 января 2024, 03:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская мэрия обогатилась на 235 миллионов после продажи и аренды городской земли

26 земельных участков остались нереализованными.

В омском депархитектуры отчитались о количестве земельных участков, проданных либо сданных в аренду в 2023 году. Всего на торги в прошлом году выставили 102 участка, общая площадь которых превышала 452 тысячи кв. м. За них рассчитывали выручить не менее 93,713 млн рублей. 88 участков площадью 441,75 тысячи кв. м предлагалось взять в аренду, а 14 площадью 10,345 тысяч кв. м — приобрести в собственность.

В итоге из 102-х реализованными оказались 76 земельных участков общей площадью 195,3 тысячи кв. м. При этом заработали на них больше, чем планировали изначально. В процессе торгов сумма нередко возрастала в десятки раз. Поэтому городской бюджет пополнился на 234,6 млн рублей.

Арендаторы появились у 65 земельных участков (суммарно они заплатили 222 млн рублей), еще для 11 участков нашлись новые собственники, потратившие 12,5 млн рублей.

Об одном из последних земельных аукционов Город55 рассказывал в декабре. За участок под деловое управление на улице Труда боролись три компании и пять предпринимателей. В итоге ежегодный арендный платеж вырос с 236 тысяч до 4,37 млн рублей.

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#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Бюджет#Аренда земли#Земельный участок#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина
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