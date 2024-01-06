Озолотились. В Омске мэрия заработала на продаже и аренде земли 235 млн рублей

В омском депархитектуры отчитались о количестве земельных участков, проданных либо сданных в аренду в 2023 году. Всего на торги в прошлом году выставили 102 участка, общая площадь которых превышала 452 тысячи кв. м. За них рассчитывали выручить не менее 93,713 млн рублей. 88 участков площадью 441,75 тысячи кв. м предлагалось взять в аренду, а 14 площадью 10,345 тысяч кв. м — приобрести в собственность.