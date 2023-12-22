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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:30

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Битва за «квадраты». Цена аренды участка в Ленинском округе Омска взлетела в 18,5 раз

22 декабря 2023, 04:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

Для участка под деловое управление в Ленинском округе Омска нашли арендатора

Ежегодный арендный платеж вырос с 236 тысяч до 4,37 млн рублей.

В омском депархе подвели итоги очередного аукциона по аренде земельных участков на территории города. Ожесточенная борьба на этот раз развернулась за участок площадью 1578 кв. м, который находится на улице Труда — рядом со стадионом «Авангард» и детским футбольным клубом «Смена».

Участок предназначен для объектов делового управления. В аренду территория предоставляется на 4 года и 10 месяцев. Начальная цена в процессе торгов выросла в 18,5 раз — с 236 тысяч до 4,372 млн рублей. Именно таким будет ежегодный арендный платеж.

Участок на улице ТрудаУчасток на улице Труда
Участок на улице Труда
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

За лот боролись восемь участников — индивидуальные предприниматели Валерий Тодоренко, Закир Махмудов, Максим Шамис, Сергей Жиляков и Ольга Богданова, а также компании «Сибавто», «ТСК „СВД“», «Спектр-трейд». Наибольшую цену предложило ООО «Сибавто», зарегистрированное в Омске в 2005 году.

Фирмой владеют Олег Матвиенко и Виталий Чухун. Специализируется «Сибавто» на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В прошлом году убытки компании составили 3,2 млн рублей. Отметим, что Олегу Матвиенко также принадлежат несколько компаний, занимающихся оптовой торговлей топливом.

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#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда земли#Торги#Предприниматель#Земельный участок#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина
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