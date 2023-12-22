Битва за «квадраты». Цена аренды участка в Ленинском округе Омска взлетела в 18,5 раз

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В омском депархе подвели итоги очередного аукциона по аренде земельных участков на территории города. Ожесточенная борьба на этот раз развернулась за участок площадью 1578 кв. м, который находится на улице Труда — рядом со стадионом «Авангард» и детским футбольным клубом «Смена».
Участок предназначен для объектов делового управления. В аренду территория предоставляется на 4 года и 10 месяцев. Начальная цена в процессе торгов выросла в 18,5 раз — с 236 тысяч до 4,372 млн рублей. Именно таким будет ежегодный арендный платеж.
За лот боролись восемь участников — индивидуальные предприниматели Валерий Тодоренко, Закир Махмудов, Максим Шамис, Сергей Жиляков и Ольга Богданова, а также компании «Сибавто», «ТСК „СВД“», «Спектр-трейд». Наибольшую цену предложило ООО «Сибавто», зарегистрированное в Омске в 2005 году.
Фирмой владеют Олег Матвиенко и Виталий Чухун. Специализируется «Сибавто» на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В прошлом году убытки компании составили 3,2 млн рублей. Отметим, что Олегу Матвиенко также принадлежат несколько компаний, занимающихся оптовой торговлей топливом.