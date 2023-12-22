Битва за «квадраты». Цена аренды участка в Ленинском округе Омска взлетела в 18,5 раз

В омском депархе подвели итоги очередного аукциона по аренде земельных участков на территории города. Ожесточенная борьба на этот раз развернулась за участок площадью 1578 кв. м, который находится на улице Труда — рядом со стадионом «Авангард» и детским футбольным клубом «Смена».