27 мер поддержки. В Омской области заработала новая льгота для участников СВО

Обо всех мерах поддержки можно узнать в омском филиале фонда «Защитники Отечества», который открыли в мае 2023 года. Здесь же участникам СВО и их семьям помогают с оформлением юридических документов и оказывают психологическую помощь. Находится региональный филиал в Омске на улице Петра Некрасова, 3, но координаторы от фонда присутствуют в каждом районе.