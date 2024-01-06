27 мер поддержки. В Омской области заработала новая льгота для участников СВО

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В новом году для участников спецоперации и их семей начала действовать новая мера соцподдержки. Ввели ее по поручению губернатора Виталия Хоценко. Новая мера касается компенсации 30% расходов на оплату услуг ЖКХ и взноса за капремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Таким образом в Омской области для участников СВО действует уже 27 мер поддержки. По словам губернатора, их число планируют расширять.
Обо всех мерах поддержки можно узнать в омском филиале фонда «Защитники Отечества», который открыли в мае 2023 года. Здесь же участникам СВО и их семьям помогают с оформлением юридических документов и оказывают психологическую помощь. Находится региональный филиал в Омске на улице Петра Некрасова, 3, но координаторы от фонда присутствуют в каждом районе.