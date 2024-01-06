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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:25

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27 мер поддержки. В Омской области заработала новая льгота для участников СВО

6 января 2024, 06:23
Фото: 1MI
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В 2024 году в Омской области заработала новая льгота для участников СВО

Действовать мера социальной поддержки начала 1 января 2024 года.

В новом году для участников спецоперации и их семей начала действовать новая мера соцподдержки. Ввели ее по поручению губернатора Виталия Хоценко. Новая мера касается компенсации 30% расходов на оплату услуг ЖКХ и взноса за капремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Таким образом в Омской области для участников СВО действует уже 27 мер поддержки. По словам губернатора, их число планируют расширять.

Обо всех мерах поддержки можно узнать в омском филиале фонда «Защитники Отечества», который открыли в мае 2023 года. Здесь же участникам СВО и их семьям помогают с оформлением юридических документов и оказывают психологическую помощь. Находится региональный филиал в Омске на улице Петра Некрасова, 3, но координаторы от фонда присутствуют в каждом районе.

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#ЖКХ#Омск#Омская область#Компенсация#Льготы#Новости#Спецоперация#Поддержка#Сво#Юлия Истомина#Участник СВО
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