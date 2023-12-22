Просят помощи. Омичи могут обратиться в следком для поиска пропавших на СВО родных

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что к сотрудникам ведомства часто обращаются местные жители, чтобы отыскать родственников, которые находятся в зоне специальной военной операции. Пытаются найти в том числе и мобилизованных мужчин.
Как объяснили в региональном следкоме, тем, кто просит помощи, необходимо подать заявление в территориальный следственный орган. Обращающимся нужно при этом указывать все необходимые для организации поиска данных.
Телефоны и адреса следственных отделов СУ СК России по Омской области опубликованы на сайте следственного управления.