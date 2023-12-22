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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

иллюстрация

Просят помощи. Омичи могут обратиться в следком для поиска пропавших на СВО родных

22 декабря 2023, 15:06
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи могут обратиться к следователям для поиска пропавших в зоне СВО родных

Жители страны часто приходят к сотрудникам ведомства с просьбой подключиться к розыску их родственников.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что к сотрудникам ведомства часто обращаются местные жители, чтобы отыскать родственников, которые находятся в зоне специальной военной операции. Пытаются найти в том числе и мобилизованных мужчин.

Как объяснили в региональном следкоме, тем, кто просит помощи, необходимо подать заявление в территориальный следственный орган. Обращающимся нужно при этом указывать все необходимые для организации поиска данных.

Телефоны и адреса следственных отделов СУ СК России по Омской области опубликованы на сайте следственного управления.

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#Омск#Омская область#Помощь#Спецоперация#Поиск пропавших#Сво#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Участник СВО
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