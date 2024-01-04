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иллюстрация

Родной лед не помог. «Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ со счетом 2:4

4 января 2024, 04:23
Фото: Город55
иллюстрация

Омский «Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ со счетом 2:4

Заключительная встреча этих команд состоится в феврале на льду противников.

На льду «G-Drive Арены» накануне вечером встретились команды омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева». Гости забрали победу со счетом 4:2.

Это был очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперники из Уфы одержали уже вторую победу в сезоне над «ястребами». Теперь они встретятся 13 февраля. На заключительный матч «Авангард» отправится на домашний лед «Салавата Юлаева». Это будет четвертая игра по счету.

В минувшем матче хорошо себя показали уфимские хоккеисты Данил Башкиров и Иван Дроздов. Они забили две шайбы еще в первом периоде. Второй период закончился со счетом 4:2 в пользу гостей. Со стороны омской команды проявили себя Никита Холодилин и Валентин Пьянов. Еще две шайбы в ворота «Авангарда» забили Александр Хмелевски и Александр Шаров. В третьем периоде голов не было.

Добавим, что следующий домашний матч «Авангарда» состоится в эту субботу, 6 января. «Ястребы» будут играть с «Ладой» с 17 часов.

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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Матч#Новости#Алина Ясинская
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