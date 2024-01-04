Родной лед не помог. «Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ со счетом 2:4

В минувшем матче хорошо себя показали уфимские хоккеисты Данил Башкиров и Иван Дроздов. Они забили две шайбы еще в первом периоде. Второй период закончился со счетом 4:2 в пользу гостей. Со стороны омской команды проявили себя Никита Холодилин и Валентин Пьянов. Еще две шайбы в ворота «Авангарда» забили Александр Хмелевски и Александр Шаров. В третьем периоде голов не было.