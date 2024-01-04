Родной лед не помог. «Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ со счетом 2:4

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
На льду «G-Drive Арены» накануне вечером встретились команды омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева». Гости забрали победу со счетом 4:2.
Это был очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперники из Уфы одержали уже вторую победу в сезоне над «ястребами». Теперь они встретятся 13 февраля. На заключительный матч «Авангард» отправится на домашний лед «Салавата Юлаева». Это будет четвертая игра по счету.
В минувшем матче хорошо себя показали уфимские хоккеисты Данил Башкиров и Иван Дроздов. Они забили две шайбы еще в первом периоде. Второй период закончился со счетом 4:2 в пользу гостей. Со стороны омской команды проявили себя Никита Холодилин и Валентин Пьянов. Еще две шайбы в ворота «Авангарда» забили Александр Хмелевски и Александр Шаров. В третьем периоде голов не было.
Добавим, что следующий домашний матч «Авангарда» состоится в эту субботу, 6 января. «Ястребы» будут играть с «Ладой» с 17 часов.