Аналитик дал прогноз по цене бензина на зиму 2023-2024

По информации, цена бензина АИ-92 поднялась на 0,8%, достигнув отметки в 41 964 рублей за тонну. Эта марка топлива в последний раз увеличивала свою стоимость 30 ноября. С тех пор она только снижалась. Аналогично, цена на бензин АИ-95 увеличилась на 0,6%, достигнув 46 620 рублей за тонну.