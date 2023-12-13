Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Аналитик дал прогноз по цене бензина на зиму 2023-2024

13 декабря 2023, 07:34
Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 впервые с ноября начали расти на российских биржах, согласно данным СПбМТСБ. Ранее наблюдалось семидневное падение цен на топливо, пишет Pravda.Ru.

По информации, цена бензина АИ-92 поднялась на 0,8%, достигнув отметки в 41 964 рублей за тонну. Эта марка топлива в последний раз увеличивала свою стоимость 30 ноября. С тех пор она только снижалась. Аналогично, цена на бензин АИ-95 увеличилась на 0,6%, достигнув 46 620 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизтоплива поднялась на 1,08% и составила 54 149 рублей за тонну. Заметно увеличилась также цена межсезонного дизтоплива, выросшая на 2,2%, до 53 728 рублей за тонну. Цена на зимний дизель поднялась на 0,43%, достигнув 69 531 рубль за тонну.

Аналитик центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов объяснил данное изменение цен сезонным фактором. Он отметил, что в декабре спрос на топливо обычно снижается из-за завершения сельскохозяйственных работ и снижения активности в некоторых промышленных секторах. Также личные автомобили меньше используются, несмотря на увеличение расхода топлива.

Баженов выразил сомнение в том, что эта ситуация повлияет на розничные цены на бензин, так как наблюдается активизация программ лояльности, предоставляющих скидки при заправке на определенную сумму.

Подпишитесь
До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Сегодня, 06:34
У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены
Сегодня, 06:52
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08