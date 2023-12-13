Аналитик дал прогноз по цене бензина на зиму 2023-2024

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
По информации, цена бензина АИ-92 поднялась на 0,8%, достигнув отметки в 41 964 рублей за тонну. Эта марка топлива в последний раз увеличивала свою стоимость 30 ноября. С тех пор она только снижалась. Аналогично, цена на бензин АИ-95 увеличилась на 0,6%, достигнув 46 620 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизтоплива поднялась на 1,08% и составила 54 149 рублей за тонну. Заметно увеличилась также цена межсезонного дизтоплива, выросшая на 2,2%, до 53 728 рублей за тонну. Цена на зимний дизель поднялась на 0,43%, достигнув 69 531 рубль за тонну.
Аналитик центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов объяснил данное изменение цен сезонным фактором. Он отметил, что в декабре спрос на топливо обычно снижается из-за завершения сельскохозяйственных работ и снижения активности в некоторых промышленных секторах. Также личные автомобили меньше используются, несмотря на увеличение расхода топлива.
Баженов выразил сомнение в том, что эта ситуация повлияет на розничные цены на бензин, так как наблюдается активизация программ лояльности, предоставляющих скидки при заправке на определенную сумму.