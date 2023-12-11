Ноябрьское повышение. За месяц в Омске ближе к зиме подорожало дизельное топливо

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Омскстате опубликовали индексы потребительских цен и средние цены на моторное топливо в Омской области в ноябре 2023 года.
Так, литр бензина марки АИ-92 в прошлом месяце стоил 47,61 рублей. Тот же объем топлива АИ-95 можно было взять за 51,73 рубль. Стоимость АИ-98 и АИ-100 составляла по 67,51 рублей. По данным статистиков, повышения цен по прошествии октября и ноября не случилось. Напротив, в сентябре топливо этих марок стоило на 1-2 рубля дороже.
В ноябре стоимость дизельного топлива равнялась 63,88 рублям. В октябре его можно было приобрести за 62,91 рубля. Газовое моторное топливо в сравнении с сентябрем подорожало на два рубля (23,41 рубля).