Ноябрьское повышение. За месяц в Омске ближе к зиме подорожало дизельное топливо

Так, литр бензина марки АИ-92 в прошлом месяце стоил 47,61 рублей. Тот же объем топлива АИ-95 можно было взять за 51,73 рубль. Стоимость АИ-98 и АИ-100 составляла по 67,51 рублей. По данным статистиков, повышения цен по прошествии октября и ноября не случилось. Напротив, в сентябре топливо этих марок стоило на 1-2 рубля дороже.