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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:18

иллюстрация

Ноябрьское повышение. За месяц в Омске ближе к зиме подорожало дизельное топливо

11 декабря 2023, 10:15
Фото: Город55
иллюстрация

За месяц в Омске ближе к зиме подорожало дизельное топливо

По данным аналитиков, стоимость бензина нескольких марок осталась в целом на одном и том же уровне.

В Омскстате опубликовали индексы потребительских цен и средние цены на моторное топливо в Омской области в ноябре 2023 года.

Так, литр бензина марки АИ-92 в прошлом месяце стоил 47,61 рублей. Тот же объем топлива АИ-95 можно было взять за 51,73 рубль. Стоимость АИ-98 и АИ-100 составляла по 67,51 рублей. По данным статистиков, повышения цен по прошествии октября и ноября не случилось. Напротив, в сентябре топливо этих марок стоило на 1-2 рубля дороже.

В ноябре стоимость дизельного топлива равнялась 63,88 рублям. В октябре его можно было приобрести за 62,91 рубля. Газовое моторное топливо в сравнении с сентябрем подорожало на два рубля (23,41 рубля).

В Омской области с началом осени взлетели цены на топливо
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#Омск#Омская область#Цены на топливо#Омскстат#Цены на бензин#Бензин#Новости#Топливо#Алина Ясинская
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