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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

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«Закусывал ядовитым растением». Омский медик — о работе в Новый год и праздники

2 января 2024, 05:03
Фото: Город55
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Врач из Омска рассказала о работе под бой курантов и новогодних пациентах

Город55 узнал, как встречают Новый год сотрудники медсанчасти и что происходит в больницах в праздники.

Об отношении к новогодним дежурствам

Лариса Жукова в настоящий момент является заведующей оториноларингологическим отделением в МЧС№4. На протяжении практически 40 лет один из рабочих дней у врача-оториноларинголога обязательно выпадает на 31 декабря, 1 или 2 января — дни, когда большинство людей встречает Новый год, отдыхает и проводит время с семьей. Медики, как и другие сотрудники экстренных служб, лишены такого излишества.

«Хоть за плечами уже столько рабочих дней в праздники и в целом огромный опыт работы, дежурить в новогодние праздники становится не проще, а наоборот может даже тяжелее. Если врач 37 лет подряд практически не имеет праздников, вы знаете, он устает», — рассказала Лариса Жукова.
Врач-оториноларинголог Лариса ЖуковаВрач-оториноларинголог Лариса Жукова
Врач-оториноларинголог Лариса Жукова
Фото: МСЧ №4

Подстраиваться под работу медиков приходится и их семьям, которые не могут полноценно провести праздники со своими родными. Но относятся к этому, конечно, с пониманием.

«Во всякой профессии есть какие-то свои сложности. У пожарного случаются пожары, у военных — войны. Никто не скажет, что пожарному легко тушить пожар, но это его работа, он пошел на это. А мы вот так. Врачи стационара остаются практически без праздников. Хочется, чтобы люди об этом знали и помнили», — отметила заведующая отделением.

В этом году 31 декабря Лариса Жукова встретит с семьей, но уже 1 января к 9 утра будет на «боевом» посту. Дежурства в 2024-м выпали на 1 и 7 января, помимо этого запланированы административные выходы на 3 и 5 число. Так что как минимум половину новогодних каникул нужно будет провести за работой.

Об извиняющихся пациентах и необычных случаях

Но новогодняя атмосфера ощущается даже в больнице. Пациенты, обращающиеся по неотложной помощи, если это, конечно, не крайне тяжелые пациенты, пребывают в хорошем настроении и настроены более благожелательно, поздравляют с праздником. А некоторые омичи даже извиняются за то, что так получилось и они попали в больницу именно в новогодние праздники.

По словам Ларисы Жуковой, очень сложно предугадать, как именно пройдет 31 декабря в МСЧ №4.

«31 числа чаще всего меньшее количество пациентов в больнице. Те ситуации, которые могут быть отложены, люди, конечно, отложат до 1-го, 2-го или 3 января. Но есть неотложка… Прогнозировать, каким будет день, очень сложно. У меня был как-то один Новый год, когда не было времени даже присесть. Беспрерывно шли пациенты и ехали скорые. Я к концу дежурства уже практически ходить не могла», — вспоминает врач.
В неотложке часто приходится работать 31 декабря или 1 январяВ неотложке часто приходится работать 31 декабря или 1 января
В неотложке часто приходится работать 31 декабря или 1 января
Фото: МЧС №4

Не обходится в Новый год и без пациентов, которые делают, по мнению врачей, абсолютно безумные поступки. Однажды в МЧС №4 к Ларисе Жуковой поступил мужчина с сильно обожженной полостью рта и страшными болями. Оказалось, что во время новогоднего застолья он зачем-то решил закусить листом диффенбахии, которое является ядовитым растением. По словам врача, даже при попадании на руки сок этого растения опасен, а здесь мужчина решил пожевать его, не зная о ядовитости. Что именно заставило его так сделать (простое желание, какой-либо конкурс или может он желание проиграл кому-то), история умалчивает.

Много курьезных моментов возникает из-за веры людей в различные народные приметы. Так, одна женщина вычитала, что то ли от головной боли, то ли от сглаза помогает лист герани, заложенный в ухо.

«Допустим, сверни ты лист в трубочку и походи с ним. Но русский человек, он пытливый. Дама мелко-мелко нажевала лист герани, и палочкой его себе в ушной проход утрамбовала. Ухо в конце концов заложило, и оно, естественно, заболело», — сообщила Лариса Владиславна.

При этом женщина совсем не задумывалась, как она самостоятельно будет извлекать из уха этот плотно забитый лист растения.

ГераньГерань
Герань
Фото: Город55

Врачам — ЛОРам очень часто приходится извлекать самые разные инородные тела из ушей, носа и горла. Если у детей это преимущественно камни и пуговицы, то у взрослых косточки в горле, насекомые и ватные палочки в слуховом проходе, а в носу — инородные тела, связанные с народными методами лечения.

«Чеснок зачем-то вставляют в нос от боли, а потом его проблематично извлекать. Достаточно много тяжелых пациентов бывает. Для многих является просто откровением, что при патологии ЛОР-органов можно умереть, но это действительно так. Случаются тяжелейшие носовые кровотечения, и если не оказать помощь, человек погибнет. Отеки гортани, когда человек перестает дышать, осложнения отитов, вовремя не леченных, синуситов», — подчеркнула заведующая отделением в МСЧ №4.

Сложный случай произошел осенью этого года. У мужчины из носа Лариса Жукова извлекла огромный фрагмент металла. Отлетел он во время сварки: фрагменты металла, которые попали в руки, достали сразу, а этот кусочек омич не заметил. В больницу он пришел с жалобой на рецидивирующий синусит, а во время осмотра уже и обнаружили большой металлический фрагмент в носу. Но все завершилось хорошо.

Лариса Жукова за работойЛариса Жукова за работой
Лариса Жукова за работой
Фото: МЧС №4

Город55 призывает омичей быть осторожными и заодно напоминает, как будут работать поликлиники в новогодние каникулы. С 30 декабря по 8 января учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, работают по следующему графику:

  • С 9.00 до 14.00 — принимаются вызовы для выхода терапевтов и педиатров на дом;
  • С 9.00 до 15.30 — выход медиков на дом;
  • С 9.00 до 14.00 — дежурные врачи принимают пациентов в медучреждениях.

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.

Медики уходят на праздники. Как в Омске в Новый год будут работать поликлиники
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#Общество#Здоровье#Работа#Омск#Здравоохранение#Медицина#Врач#Новости#Пациент#Медики#Лариса Жукова#Юлия Истомина#МСЧ № 4#Новый год 2024
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