«Закусывал ядовитым растением». Омский медик — о работе в Новый год и праздники

Не обходится в Новый год и без пациентов, которые делают, по мнению врачей, абсолютно безумные поступки. Однажды в МЧС №4 к Ларисе Жуковой поступил мужчина с сильно обожженной полостью рта и страшными болями. Оказалось, что во время новогоднего застолья он зачем-то решил закусить листом диффенбахии, которое является ядовитым растением. По словам врача, даже при попадании на руки сок этого растения опасен, а здесь мужчина решил пожевать его, не зная о ядовитости. Что именно заставило его так сделать (простое желание, какой-либо конкурс или может он желание проиграл кому-то), история умалчивает.