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2024
Омские врачи спасли женщину, которая не могла ходить из-за боли в сердце
7 декабря, 08:34
«Врачи относятся как к собакам»: названы худшие больницы Омска
22 октября, 06:00
Месяцы борьбы. Омские медики спасли пациента с тяжелым случаем туберкулеза кишечника
20 октября, 12:26
Под контролем. 304 юным омичам понадобилась помощь врачей из-за аллергии
Медики уверенно справляются со своей работой и следят за развитием аллергических реакций у детей.
13 июля, 05:50
Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту
Мужчина во время операции находился в сознании и общался с хирургами через игрушку-пищалку.
9 марта, 03:44
Шок. Увезли на бизнес-джете. Новорожденный омич с врожденным раком крови улетел в Москву
17 февраля, 06:57
«Закусывал ядовитым растением». Омский медик — о работе в Новый год и праздники
2 января, 05:03
2023
300 тысяч за час. Перевозить больных омичей на вертолетах в 2024 году будут питерцы
12 декабря 2023, 06:20
«Баклажан» вместо члена. Омич сломал половой орган во время секс-экспериментов
11 октября 2023, 04:05
Омский минздрав высказался о лишних приписанных пациентам медицинских услугах
10 октября 2023, 07:23
Жители Омского района пожаловались на отказ педиатра в приеме детей с температурой
2 октября 2023, 10:15
В одной из больниц Омской области требуют отставки главврача из-за грязных матрасов
25 сентября 2023, 09:48
Заболеваемость растет. За неделю больше сотни омичей заразились коронавирусом
19 сентября 2023, 09:30
Упала и не могла двигаться. Росгвардейцы помогли юной омичке добраться до больницы
К сотрудникам за помощью обратился отец девочки.
4 сентября 2023, 10:28
Спасли от неминуемой смерти. Омские врачи прооперировали парня с ножом в груди
Когда нож вынули, то началась сильное кровотечение, однако все обошлось.
29 августа 2023, 03:14
Дела сердечные. Более 3,5 тыс омичей обратились в сосудистые центры
Статистика за первую половину 2023 года.
13 августа 2023, 10:05
Один из миллиона. Омские врачи спасли ребенка с редчайшей патологией
Девочка плохо кушала и не набирала вес.
6 июля 2023, 04:57
«Приехала под бой курантов». Медсестра помогла беременной омичке в новогоднюю ночь
1 января девушка уже отправилась домой.
19 июня 2023, 07:44
Уже не мог дышать. Врачи удалили омичу огромную шишку на шее и спасли от инсульта
Мужчина отказывался от операции до последнего.
23 марта 2023, 06:09
Омские хирурги спасли от ампутации руки 90-летнюю пациентку
Пожилая омичка поступила в стационар с острым артериальным тромбозом.
10 февраля 2023, 06:43

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