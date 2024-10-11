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МСЧ № 4

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2024
Омские врачи спасли женщину, которой в мозговое полушарие перестала поступать кровь
Медики МЧС №4 быстро нашли причину ухудшения состояния омичи и смогли устранить проблему, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.
11 октября, 13:39
Уже выписали. В Омске врачи спасли пенсионерку с крупным камнем в желчном пузыре
79-летняя женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии.
15 июня, 06:17
«Закусывал ядовитым растением». Омский медик — о работе в Новый год и праздники
2 января, 05:03
2023
В Омске из окна МСЧ № 4 выпал пожилой пациент
24 июля 2023, 10:17

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